O segredo de Victoria Beckham para uma pele perfeita

As celebridades são conhecidas por se envolverem em bizarros tratamentos de beleza para manterem uma pele limpa e saudável. A este grupo juntou-se Victoria Beckham, que usa um hidratante de rosto no valor de 1300 euros.

O médico Harold Lancer é o homem por detrás do famoso creme, apelidado de Fetus Facial. Numa entrevista recente ao site Closer, Lancer explicou que o tratamento começa por uma máscara de folha de caviar e posteriormente pelo uso do creme Legacy Eye Treat Duo (feito com pérolas trituradas). Favorito de atrizes como Brie Larson ou Margot Robbie, o resultado é uma tez brilhante e livre de rugas. "Após os danos causados pela maquilhagem ou stress, este tratamento é um escudo proteico", continua o especialista.

Para além deste produto, a designer de moda vai alternando os produtos que usa, admitindo que gasta aproximadamente 1500 euros na sua rotina de beleza.