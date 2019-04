O processo criativo de Francis Kurkdjian, mestre perfumista da Burberry

Como transformar uma história ou um sentimento num aroma poderoso? Francis Kurkdjian, mestre perfumista da Burberry, marca para a qual colabora há mais de cinco anos, explicou à Máxima o processo por trás da sua mais recente criação, a nova fragrância feminina Her.

"Muitas vezes, dizemos que queremos que o perfumista seja livre na inspiração. Eu acho que a liberdade em algum momento pode enganar. Recebi elementos muito precisos e adorei o facto de ter esses recursos porque isso desenhou um cenário e é preciso um cenário para criar", explica Francis. Para trabalhar neste novo projeto, o perfumista recebeu o frasco do perfume, o nome da fragrância, o moodboard e também já sabia que a atriz e modelo britânica Cara Delevingne seria o rosto da nova fragrância. O aroma deveria captar a atitude atrevida e o espírito aventureiro londrino. Ninguém melhor do que Cara para personificar perfeitamente a energia da capital britânica.

"Não é Londres como todos a vemos. É como do ponto de vista de um londrino. É a dualidade de Londres. A tradição de Londres, mas também a mistura do novo e do velho. As flores e os jardins e os parques e a modernidade da arquitetura. Eu acredito que [o perfume] também expressa a ideia de masculinidade e feminilidade porque, como se vê [nas imagens de campanha], a Cara está a usar um trench coat que tradicionalmente é uma peça masculina. Ela está a usar com um vestido em renda e que também cria essa dualidade. E isto foi muito importante para começar", explicou o perfumista.

Já o frasco foi inspirado no design da primeira fragrância da Burberry, Burberrys for Men, lançada em 1981. "O que foi muito importante para mim foi o frasco. O facto de ter sido inspirado por um frasco vintage com design masculino deu-me a ideia de revisitar o lado masculino da perfumaria britânica. A perfumaria britânica é muito importante na história dos perfumes. Como a perfumaria francesa, é parte de uma declaração muito forte. Eu achei que era interessante revisitar estas influências masculinas e transformá-las em femininas", continua Kurkdjian.

Her é vibrante, frutado e floral. Abre com uma explosão de frutos silvestres (groselha-negra, mirtilo e framboesa), tem no coração notas florais de jasmim e de violeta, e a base com âmbar seco e almíscar. "Mesmo que muitos o achem muito frutado, eu encorajo a que o coloquem na pele, porque (…) o que cheira agora não é igual ao que vai cheirar dali a cinco ou dez minutos. A maneira como a fragrância cresce é muito especial", explica Francis e complementa: "Eu acredito que um perfume acaba por ser uma emoção. Se tem a capacidade de nomear cada nota de um perfume, eu acho que isso é muito literal, portanto não é chique. E ser literal é ser mercado de massa.." É elegância com um twist, porque obviamente trata-se de Londres – e da sua marca mais emblemática.

Francis explica-nos que este perfume não tem um só aroma dominante após o contacto com a pele, viajando entre o doce dos frutos silvestres, depois o frutado e o amadeirado. "E [os aromas] estão todos no mesmo nível. É mais vertical do que horizontal, porque é uma maneira de mostrar como combinam bem uns com os outros e trabalham em conjunto o tempo todo", remata o perfumista.

Captada pelo fotógrafo alemão Juergen Teller, as imagens da nova campanha registam Cara Delevingne de forma espontânea na sua cidade natal, Londres. Num dos vídeos da campanha é possível ouvir Maybe it’s because I’m a Londoner, música escrita por Hubert Gregg, cantada pela própria modelo. "Cara foi, claro, o centro da minha inspiração e o que eu adoro nela é que representa muitas facetas de muitas mulheres. Com um único corpo numa única mente", declara Francis Kurkdjian.