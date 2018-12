A primeira campanha de Beleza de sempre da supermodelo Naomi Campbell chega no ano que vem. Não parece verdade que uma das mais conhecidas modelos do mundo não tenha até agora protagonizado uma campanha de beleza. Aos 48 anos, Naomi será o rosto da NARS para a primavera de 2019. Foi a própria modelo que partilhou a notícia da nova parceria com uma linda fotografia de close-up no seu perfil no Instagram. A imagem é do próprio fundador da NARS, o maquilhador e fotógrafo francês François Nars.

"Quando comecei, era difícil encontrar cores que realmente combinassem com o meu tom de pele", disse Naomi Campbell à revista Us Weekly. "Eu lembro-me do [François] fazer para mim a minha própria base". Apesar de ser um dos nomes mais conhecidos do mundo da Moda, Naomi contou que nunca foi convidada para fazer uma grande campanha de beleza. "Eu nunca fiz para ninguém", disse ao The Evening Standard em 2017. "As pessoas dizem: 'Oh, tem uma pele bonita' e, no entanto, eu nunca fiz uma [campanha de beleza]".

Vale a pena lembrar que a supermodelo foi a primeira mulher negra a aparecer na capa da Vogue francesa, em 1988, e um ano depois, foi a primeira negra a ser capa da edição de setembro da Vogue norte-americana.

Ainda de acordo com a US Weekly, Naomi deverá ser o rosto do Radiance Empowered Range, que terá bases com mais tons, bem como da paleta Skin Deep Eye e Super Radiant Booster. Agora resta-nos esperar por mais novidades.