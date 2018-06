É verdade que nas férias tendemos a reduzir os produtos de maquilhagem utilizados. Mas o verão não se resume aos dias de férias, e para dias de trabalho ou para os eventos sociais, temos de recorrer a alguns produtos para esconder as imperfeições e para sublimar a pele.

Para quem procura uma maquilhagem natural, as texturas cremosas são boas aliadas. A make-up artist, Náná Benjamin, afirma que não há cores proibidas, mas que "temos de ter em conta o tom da pele, do cabelo, e não esquecer o conjunto eleito, desde a roupa aos sapatos e acessórios". No entanto, há cores que por norma são universais, como tons caramelos e castanhos. Nas sombras metalizadas, são os prateados que tendem a favorecer as loiras, enquanto que os dourados sublimam as peles mais morenas.

No que toca à aplicação, Náná Benjamin aconselha a utilização de um pincel quando os produtos são cremosos e podem secar rapidamente. No caso das sombras, poderá usar-se os dedos ou um cotonete para esfumar. Quando os produtos têm um efeito mais dewy (molhado), logo, não secam, então podemos fazer a sua aplicação apenas com os dedos.

Embora os produtos cremosos de maquilhagem tenham uma enorme versatilidade, tanto para todas as idades, como para todos os tipos de pele, há pontos a ter em conta. Náná aconselha que, em peles mais maduras sejam usados produtos cremosos apenas para criar pontos de luz. Caso contrário, pode correr o risco de acumular produto nas linhas de expressão. Quem tem a pele mais oleosa deve ter a atenção de retocar a maquilhagem ao longo do dia.

A maquilhadora partilhou ainda algumas sugestões para trabalhar as texturas cremosas. Nas peles mais jovens, aconselha a utilização de iluminador na pálpebra móvel e nas têmporas. Nas bochechas, um blush em tom dourado para um visual saudável e natural. A utilização de um primer é "absolutamente obrigatória", reforça Náná. Para os lábios, caso procure cores fortes a make-up artist aconselha que utilize batom mate e por cima um gloss.

Os anos 90 não regressaram apenas na moda, por isso aproveite a estação e arrisque nos looks luminosos e translúcidos.