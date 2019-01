Lana Del Rey, Jared Leto e animais selvagens na nova campanha da Gucci

Lana Del Rey e Jared Leto são os protagonistas da campanha do novo perfume da Gucci, algures entre o real e o surreal, tal como a marca italiana nos tem habituado nas últimas estações.

Intitulada #ForeverGucci, a campanha é resultado da colaboração de Jared com o diretor criativo da Gucci, Alessandro Michele, de quem é amigo. O vídeo é uma espécie de celebração da cidade, com os músicos a percorrer um motel, um supermercado e um dinner, onde aparece Courtney Love no papel de empregada. Tudo isto com alguns animais exóticos à mistura.

A fragrância já está disponível nas versões Gucci Guilty Pour Homme e Gucci Guilty Pour Femme.