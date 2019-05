Kiehl’s volta a lançar programa Recycle and Be Rewarded

Por cada três embalagens de cosmética vazias que forem entregues na loja do Príncipe Real, recebe três amostras da marca e também um saco reutilizável Made Better. O objetivo da Kiehl’s é sensibilizar para a importância dos pequenos, grandes gestos que podem fazer a diferença para o ambiente e contribuir para um futuro melhor.





Para além dadesta iniciativa, que dura todo o ano, até dia 16 de junho será possível entregar produtos de qualquer marca e ainda ver a instalação que a flower designercriou para a montra da loja, feita com flores naturais, que serão depois oferecidas ao comércio local do bairro.Este sábado e domingo, 25 e 26 de maio, a instalação contará ainda com amostras dapara que todos os visitantes possam experimentar os produtos em casa.