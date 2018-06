Partiu então pela Europa, em busca de respostas e soluções, e com o objetivo de conhecer o melhor da oferta de produtos orgânicos para cabelo. Depois de os testar nela própria e ter comprovado os resultados, recorreu a uma agência de eco-design para sustentabilidade que a ajudou a criar o conceito. Nasceu assim o Fhair Organic Hair Studio, o espaço que pretende cuidar do seu cabelo e da sua beleza, de forma ética e responsável. Para isso, só são utilizados produtos com ingredientes orgânicos ou de origem não sintética, as luvas usadas são lavadas para serem reutilizadas, os resíduos são separados para reciclagem, os detergentes de limpeza são ecológicos, o chá e café que servem são biológicos e o consumo de energia e água é regulado. O Fhair Organic Hair Studio dispõe dos serviços de Haircare e Styling (corte, cor, penteados e tratamentos), Make-up e Bodycare.