Com o verão à porta, o pensamento é pegar no biquíni e aproveitar os dias de praia. E até aqui tudo bem. No entanto, nem a nossa pele nem o nosso cabelo devem cair no esquecimento. Muito pelo contrário, ao longo da estação quente, estes exigem cuidados redobrados, seja na proteção, seja na hidratação. Com o calor a dar de si, o que mais desejamos é produtos que nos refresquem – proporcionando o chamado efeito cooling – ou que tenham texturas leves e de fácil absorção. Assim, reunimos 22 produtos de beleza e maquilhagem que têm tanto de poderosos como de leves.