É possível cheirar a verão o ano todo

Assim que abri a porta, senti o belíssimo cheiro da sala. Lá estava o sorridente Pierre Bouissou, especialista em cosmetologia que passou por grandes marcas, como a Christian Dior, onde foi diretor de Skincare e Perfumaria; a Berluti, onde esteve como diretor-geral; ou a Boucheron, da qual foi CEO. Atualmente tem a sua própria empresa, Alma da Comporta, inspirada pelo cenário idílico do mar. Encontrei-me com ele para conhecer o seu primeiro perfume, Alma.

Pierre Bouissou



"A primeira vez que estive na Comporta foi em 2011. Para ser sincero, naquele tempo eu não conhecia Portugal", explicou-me Pierre, acrescentando que viajava muito a trabalho, mas o negócio focava-se no Médio Oriente e Ásia. "Eu nunca tinha tempo para mim, mas eu tinha um e apenas um projeto: construir uma casa perto da praia", partilhou, explicando que a razão para tal desejo vem das suas raízes balneares – nasceu em Nice, em França – e é apaixonado pelo mar. "Não para nadar, mas para comer", riu-se. Procurou terreno na Grécia, em Itália e em Espanha, mas por indicação de um amigo veio a Portugal. No primeiro dia esteve em Lisboa e no segundo foi à Comporta. Arrepiou-se assim que chegou. "Tive um bom pressentimento", contou quando decidiu cá construir a casa dos seus sonhos. "Na Comporta eu estava completamente livre de espírito. Estava calmo, sereno e na Natureza." Foi aí que decidiu criar uma fragrância que representasse aquele lugar que mudou a sua vida.

Pediu ajuda a nada mais nada menos que François Demachy, perfumista da Dior. "Foi um presente de amigo. Ele disse-me: ‘Eu dou-te a fragrância, mas tens de me provar que os moradores da Comporta a adoram’", recorda Pierre. E por isso, cada vez que está por lá, vai a restaurantes e lojas para que as pessoas possam testar e cheirar o seu perfume. Só ouve elogios.

A sétima tentativa resultou no aroma do perfume Alma



Mas não foi fácil chegar a este aroma. O primeiro protótipo não era nada como ele imaginava. "Eu sabia o que queria, mas não sei desenvolver um perfume", explicando que por isso convidou François para vir à sua casa. Ao estar em terras portuguesas, o amigo perfumista compreendeu perfeitamente o que Pierre tanto dizia. Viu os golfinhos que surgem de surpresa no mar, assistiu aos cavalos que galopam pela areia, sentiu a brisa fresca, dominada pelo cheiro de pinheiro e laranjeira, envolveu-se pela neblina salgada do oceano Atlântico e até saíram juntos para mercearias para ver o que os locais comiam e conseguirem montar uma história através do cheiro.

O perfume por fim foi desenvolvido em laboratório em Paris, com a embalagem a ser preenchida em Grasse, em França, e o packaging feito cá. "Com o tempo, gostaria de ter a produção toda em Portugal", adiantou-me Bouissou. A fragrância final combina laranja, folha de laranjeira, cedro, murta, lavanda, alecrim, pinho e patchouli. É um perfume sofisticado, autêntico e elegante sem exageros, exatamente como a Comporta. "Eu gosto de ouvir as novas gerações, faço conferências em diferentes instituições e todos os novos designers falam sem género", contou-me do por quê o seu perfume não é nem feminino, nem masculino, é para todos.

Alma, eau de parfum, 100 ml, €180, Alma da Comporta



É possível encontrar o Alma na(Lisboa, Porto, Península de Troia e Quinta do Lago); na, em Lisboa; na, em Comporta; e na, em Carvalhal. Esta homenagem à riqueza sensorial da Comporta pode ser o souvenir perfeito para ter consigo pós-férias de verão, prolongando a sensação depor todo ano.