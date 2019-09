Há uma nova tendência de beleza em ascensão: cuidar da pele dos glúteos. Os produtos para esta zona não são uma grande novidade, mas depois das máscaras para os glúteos tomarem conta do backstage do desfile da marca norte-americana Chromat durante a Semana de Moda de Nova Iorque, confirmámos que este ritual está mais comum do que antes.

Da mesma forma que os cuidados com a pele do rosto e as rotinas de beleza faciais se expandem em cada vez mais etapas com diferentes tipos de produtos (como os de limpeza, toners, séruns, cremes e máscaras), chegou agora a vez das marcas de beleza lançarem fórmulas específicas para os glúteos. Estas novidades provavelmente são o resultado do crescimento geral do mercado de produtos para a pele. "O que notamos é que há um boom no que chamamos de bem-estar inclusivo. Basicamente, isso inclui todos os aspectos de si e todas as partes [do corpo]", afirmou Emma Chiu, diretora global do centro de identificação de tendências e pesquisa J. Walter Thompson Intelligence ao jornal The New York Times. Ou seja, as pessoas que já dedicam parte do dia, dinheiro e energia a cuidar do rosto, estão a começar a fazer o mesmo para o corpo – com especial atenção ao rabo.

Há esfoliantes, séruns, óleos, cremes para hidratar e tonificar e também máscaras. E não só. A Bawdy Beauty, a tal marca responsável por deixar as modelos com o rabo prontos para uma passerelle na NYFW, vai lançar neste outono uma máscara com infusão de canabidiol que, segundo Sylwia Wiesenberg, a sua fundadora, ajudará na recuperação muscular a seguir a um treino de agachamentos e lunges.

Os novos cuidados podem ser reflexo do desejo por glúteos mais firmes, mas também mais volumosos. Entre os ideais de beleza vindos do Brasil e o fenómeno Kardashians, a verdade é que a procura pelo aumento dos glúteos tornou-se mais popular. São três as intervenções mais conhecidas: o lipofilling (consiste em retirar excesso de gordura de outras partes do corpo e injetá-la nas nádegas), os preenchimentos de glúteos (uma injeção do preenchedor de contorno corporal macrolane cujo efeito pode durar cerca de 18 a 24 meses) e a cirurgia plástica, chamada de gluteoplastia (procedimento definitivo com prótese de silicone).

Na capital portuguesa, o tratamento de tonificação mais procurado foi criado pela body shaper Izabel de Paula e chama-se Levanta Bumbum. Além da massagem realizada em gabinete, a carioca que vive há 21 anos em Portugal criou um gel e um suplemento alimentar para que todos possam ter o seu "bumbum" de sonho. "Todas merecemos ter um património – o nosso corpo – de que nos orgulhemos", afirma Izabel.

Veja na fotogaleria acima alguns produtos específicos para os glúteos e tome nota de uma receita detox para eliminar toxinas partilhada por Izabel de Paula:

Ingredientes:

3 colheres de sopa de argila verde

4 colheres de sopa de chá verde morno

1 colher de sopa de sal grosso

Preparação e aplicação:

Misturar tudo numa taça até criar uma pasta. Em seguida, aplique nos glúteos e deixe atuar durante 20 minutos. Retire com água. Este creme caseiro, além de desinchar, deixa a pele da zona do rabo mais lisa. Um truque, que se aplica a todos os produtos é massajar segundo os ponteiros do relógio, melhorando a circulação.