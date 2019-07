Cuidados-chave para uma pele de verão

Qualquer look de verão infalível deve ter como ponto de partida uma base bem cuidada. Referimo-nos a uma pele hidratada, livre de manchas, com o grão afinado e oval firme. Começar com antecedência é essencial para que os resultados sejam visíveis assim que as temperaturas começam a aumentar. Mas tome nota, pois estas sugestões são para manter em prática durante todo o ano.

Se ainda não o fez, dedique umas horas a fazer uma reavaliação ao seu kit de cuidado de rosto e de maquilhagem.

1. Mude para texturas mais ligeiras, mas que aportem hidratação e brilho durante mais tempo

2. Adicione um cuidado específico para o rosto e decote, já que esta zona vai ter maior exposição nos próximos meses.

3. Aposte na esfoliação para que a pele receba melhor os ingredientes dos seus cuidados de eleição e conquiste um bronzeado uniforme

4. Na maquilhagem, escolha produtos de elevada performance que garantam uma cobertura duradoura e suave, proporcionando, simultaneamente, tratamento à pele.

5. Aplique sempre um fator de proteção solar no rosto.