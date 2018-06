Água micelar, gel de limpeza, tónico, creme de olhos, hidratante. Todas sabemos a importância de utilizar os produtos certos segundo as necessidades da nossa pele. No entanto, de nada serve termos ao nosso dispor os ex-líbris da beleza, se não os soubermos aplicar da melhor forma.

Ponto número um: limpeza. É fundamental limpar bem a pele não apenas para eliminar toda a maquilhagem e impurezas do dia a dia mas também porque prepara a pele para receber os produtos de tratamento. Em primeiro lugar, utilize um desmaquilhante, seja água micelar ou leite de limpeza. Não esqueça o desmaquilhante bifásico no caso de ter aplicado máscara de pestanas. Para um rosto verdadeiramente limpo, lave o rosto com gel de limpeza e, claro, aplique o esfoliante duas a três vezes por semana.

Depois, é tempo de equilibrar o pH da pele com água termal. Este produto, além de acalmar as peles mais sensíveis e reduzir a sensação de desconforto, protege as células dos radicais livres, devido ao efeito antioxidante. Deixe atuar cerca de um minuto e remova o excesso, delicadamente. Isto porque deixar a água termal secar na pele pode ter o efeito contrário, ressecando-a.

Seguem-se os tónicos e brumas. Antes de mais, experimente aplicar o tónico de maneira diferente. Em vez do tradicional disco de algodão, verta três a quatro gotas na palma da mão e, através de leves batidas, vá aplicando no rosto. Esta técnica asiática, além de nos fazer poupar produto, vai potenciar a sua absorção. Pele limpa: check. Pele preparada: check.

Lembre-se: os produtos mais leves vêm sempre primeiro. Não apenas devido à sua fácil absorção, mas também pelos ingredientes ativos que oferecem. Posto isto, vamos ao sérum, possivelmente o produto mais poderoso de toda a rotina de beleza. Os séruns são produtos onde os ingredientes ativos estão altamente concentrados, isto, comparado com os tónicos e/ou cremes hidratantes. Por isso mesmo, é o momento ideal para atacar o que menos gosta na sua pele, seja desidratação, rugas, manchas, etc. Os óleos faciais não foram esquecidos. Ao contrário do que se pensa, não tornam a pele oleosa quando usados corretamente. Temos o exemplo do tea tree oil, uma ótima solução para acelerar o processo de eliminação de borbulhas. Pode ainda utilizá-lo nas áreas mais secas do rosto, antes do hidratante.

Seguem-se os cremes de olhos e de contorno de lábios. Uma vez que são regiões onde a pele é mais sensível e mais fina, deve utilizar-se o dedo anelar (o que tem menos força), sempre com suaves batidas.

Tão importante como a limpeza, é o hidratante. Tenha pele oleosa, normal ou seca, é absolutamente obrigatório hidratá-la, principalmente quando temos ao nosso dispor uma vasta gama de cremes adaptados a cada tipo de pele. Por fim, aconselhamos o uso de máscaras faciais, pelo menos uma vez por semana. As sheet masks vieram, sem dúvida, facilitar a nossa vida neste aspeto.

Um último conselho: se possível, aguarde cerca de um minuto entre a aplicação de cada produto, de forma a que a pele consiga absorver eficazmente cada um deles, cumprindo a sua função na perfeição.