Como proteger a pele nos festivais de música este verão

Verão é a estação idílica, sinónimo de férias, tempo quente, descontração, muita praia, e, obviamente, dos festivais de música de verão. Contudo as altas temperaturas, poeira e sujidade de um dia inteiro no meio da multidão são a combinação temível para a pele.

A pensar nisso, a beauty-tech sueca Foreo reuniu dois produtos essenciais para preparar e proteger a tez antes de enfrentar a maratona musical. "Na sua grande maioria os festivais de verão decorrem ao ar livre e é por isso que é tão importante não descurar a rotina de skincare – para que possa dançar noite dentro", declarou Dalia Fernandez, Product Marketing Manager da Foreo, e completou: "Logicamente nestes dias a rotina de cuidados para a pele irá variar, mas com estes must-have Foreo a pele ficará bonita e super preparada para todos os festivais".

São apenas dois produtos indicado para cuidar e proteger a pele: o primeiro é o Luna mini 2. Este dispositivo para qualquer tipo de pele permite-lhe uma limpeza profunda da tez, capaz de remover 99,5% da oleosidade e sujidade em apenas um minuto. São oito as intensidades ajustáveis para personalizar a necessidade diária da pele e, o melhor, com um carregamento de apenas uma hora estará apto para 300 utilizações. O segundo essencial é o micro-foam cleanser, uma espuma de limpeza com fórmula cremosa e suave, que se transforma em pequenas bolhas que purificam a pele. Trata-se de uma limpeza segura, já que a sua fórmula não possui sulfatos, silicone e óleos minerais.

Aparência de ressaca pós festivais? Não mais se seguir esses passos.