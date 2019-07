Celebridades que ousaram e (abusaram) do bronze

Se é verdade que na estação quente é mais fácil atingir um nível de cor que fará com que nos perguntem, constantemente, "Onde estiveste de férias?", o bronzeado resplandecente é objeto de desejo o ano inteiro. Apesar disso, o mau uso do autobronzeador é daqueles faux pas de beleza que pode ter consequências desastrosas – e para as celebridades que exageram na passadeira vermelha ou na capa de uma revista ainda mais. Ninguém deseja ficar com o proeminente tom alaranjado: o segredo está nos detalhes e neste pequeno, grande detalhe que é o tom de pele, não podem haver deslizes.