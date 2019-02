Cate Blanchett é elegância e personalidade na nova campanha da Giorgio Armani

A nova fragrância Sì é um tributo da Giorgio Armani à feminilidade: uma combinação de graça, espírito independência, liberdade e amor próprio. Cate Blanchett, a primeira embaixadora mundial da marca e a primeira mulher a representar toda a gama de beleza da marca italiana, é o rosto da nova fragrância que celebra a mulher através do Sì Eau de Parfum Fiori.

Com a combinação dos aromas da tangerina, néctar de groselha preta e baunilha, Sì Fiori conjuga graciosamente o simples com o complexo. Em entrevista ao jornal Women’s Wear Daily, Cate confessa que esta fragrância a incentiva a "ser a mulher que quero ser, aventureira, aberta ao mundo e com vontade de fazer sempre mais e melhor".

Como símbolos de feminilidade, coragem e força, a Giorgio Armani inspirou-se em flores para criar o Sì Fiori Eau de Parfum. "Sempre me senti muito inspirada pela estética de Armani. Ele celebra as mulheres em toda a sua complexidade gloriosa e enaltece o nosso glamour," acrescenta Cate na mesma entrevista.