Aprenda a fazer o penteado que Maria Cerqueira Gomes usou na ModaLisboa

No dia 9 de outubro, a apresentadora de televisão Maria Cerqueira Gomes publicou duas fotografias no seu Instagram. Esteve com Helena Vaz Pereira, embaixadora e hairstylist L’Oréal Professionnel para decidir o penteado que faria para a ModaLisboa, mas gostou tanto de dois que não conseguiu decidir-se, por isso pediu a opinião dos seus seguidores.

"Fiz um mais girly e um mais arriscado e foi esse, claramente, que o público escolheu. Se calhar é mais fora do que estão habituados a ver e eu acho curioso", contou à Máxima com um sorriso cúmplice, confirmando que tinha gostado muito da opção vencedora. Maria trata diariamente dos fios de cabelo por conta dos excessos com secadores, pranchas e produtos de styling devido à profissão. "Faço máscara uma vez por semana e também acabo por fazer em salão uma máscara com a Helena, com produtos de tratamento", explica à Máxima. Os seus produtos de eleição são o champô, condicionador e máscara. "São essenciais, não consigo ficar sem, mesmo quando vou para fora, mesmo que seja um fim de semana, eles vão comigo" explica, nos bastidores da 53ª edição da ModaLisboa. Aproveitámos a oportunidade para tomar nota do passo a passo do penteado com a hairstylist Helena Vaz Pereira.

1- Com o cabelo húmido, aplique o Volume Lift, uma mousse que adiciona volume aos crescimentos de forma suave, diretamente nos crescimentos. Penteie com um pente largo para distribuir bem o produto pelo cabelo.

2- Antes de qualquer pré-secagem, aplique o spray termoprotetor Pli nos fios.

3- Faça a pré-secagem de baixo para cima, ou vire a cabeça para baixo.

4- Marque o risco ao lado e com uma escova média faça umas ondas começando pela frente e vá prendendo com uma pinça, para marcar mais os movimentos. Também pode ser feito com o babyliss. Aplique o Constructor, um spray termoativo para textura e fixação flexível para estilos volumosos e ondulados, em cada madeixa de cabelo para protege-lo contra o calor. Quando terminar aplique o spray de fixação Fix Design e depois deixe arrefecer.

5- Comece a desmanchar por baixo, com as mãos e depois escove de leve todo o cabelo. Com a cabeça para baixo aplique o spray Savage Panache para dar volume e textura.

6- Prenda com ganchos a zona lateral da orelha até a nuca, no sentido oposto ao risco.