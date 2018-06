Quem disse que os penteados do dia a dia são aborrecidos? Esqueça o clássico elástico e dê nova vida ao cabelo ao longo do verão. No trabalho, opte por um gancho metalizado, na praia um turbante fica sempre bem e, para o casamento da melhor amiga, por que não uma tiara? Os acessórios de cabelo são o truque perfeito para acrescentar ao visual o twist que faltava. Confira na fotogaleria as sugestões que temos para si.