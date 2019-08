A evolução do cabelo de Cara Delevingne

Cara Delevingne já usou de tudo no que se refere a hairstyling. Do famoso bob ao cabelo comprido, passando pelo rapado e, mais recentemente, o pixie cut, a modelo gosta de arriscar quando de cabelo se trata. Quanto às tonalidades, tem variado entre o castanho, o louro e o louro platinado, e nas texturas já usou liso e ondulado. Cara é um verdadeiro camaleão, no que ao cabelo diz respeito. Se (ainda) duvida, a prova está na fotogaleria.