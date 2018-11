A melhor aposta para este outono/inverno é um corte de cabelo curto e perfeitamente imperfeito ao mesmo tempo. Para garantir aquele look de cabelo despenteado pelo vento, reunimos algumas fotografias de celebridades como inspiração, de Cate Blanchett a Claire Foy. Para ficar ainda mais cool, porque não experimentar o estilo pixie cut? Tenha em mente Michelle Williams, Katy Perry e Emilia Clarke. Independentemente do tom, os pontos positivos do corte são claros: arranja-se praticamente sem esforço e é extremamente versátil. E, nos dias frios, ainda mais rápido para secar naturalmente.