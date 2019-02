As pérolas não são apenas para colares ou brincos. A elegante e intemporal joia transformou-se num dos acessórios favoritos para as madeixas e numa das escolhas favoritas das passadeiras vermelhas. Mandy Moore usou uma pérola solitária para enfeitar o seu rabo-de-cavalo nos SAG Awards deste ano , também nos SAG Awards , mas do ano anterior, escolheu um acessório em pérola para dar um toque de sofisticação ao cabelo solto.Mas a verdade é que os adereços de pérolas já deram pistas nas passerelles, presentes nos desfiles deou, consolidando ainda a tendência, uma das mais fortes da temporada.

Mais democráticas, vemos agora as pérolas a enfeitar boinas, turbantes e laços, sendo opções ideais para o dia a dia. Não reserve o enfeite para ocasiões especiais e comece a apostar nos acessórios para ir ao trabalho ou sair com a família e amigos. Entre as marcas preferidas de estrelas de Hollywood como Dakota Fanning, Jessica Biel, Emma Roberts, Emily Blunt e Chrissy Teigen, é a de Jennifer Behr, especializada em acessórios para o cabelo. Reunimos na fotogaleria em cima inspirações para que adote já a tendência.