Depois de nos encantar e nos transportar para a cidade italiana de Nápoles através da sua coleção de maquilhagem de primavera/verão de 2018, este ano a Chanel leva-nos numa tour do Japão à Coreia do Sul. Do vislumbre das escamas de peixe fotografadas num mercado de peixes em Tóquio a um ninho de fios suspensos numa rua em Seul, Lucia Pica, a Maquilhadora Criativa Global e Designer de Cor da marca, mergulhou nas minúcias íntimas da vida cotidiana às quais a cultura do leste Asiático atribui valor sagrado. Esta expedição fotográfica inspirou os tons e as nuances da nova coleção Vison D’Asie: L’Art du Détail. "Eu não queria apenas documentar", explica, "nós estávamos explorando a vida real, capturando cores e texturas fugazes e, em seguida, elevando-as para algo precioso. […] A beleza da imperfeição faz sentido para mim em termos do que faço – quero algo que pareça vivo."

O resultado foram 12 produtos-desejo. Os principais destaques são o Baume Essentiel, um stick multifunções que pode ser usado como iluminador ou sculpting nas maçãs do rosto e na cana do nariz e também nos lábios, para um toque de brilho húmido e perolado; e o pincel retrátil iluminador que pode ser usado para aplicar o produto.

Também fazem parte a paleta exclusiva Les 9 Ombres Edition nº2 Quintessence, com nove sombras de olhos de acabamento mate, brilhante e de alta pigmentação; e a sombra cremosa Ombre Première Crème num tom bronze. Para os lábios, são cinco novas opções: dois Rouge Allure Liquid Powder, um vermelho alaranjado e um bordeaux, e três novos Rouge Allure Velvet, um nude, um rosa avermelhado e um vinho. "Para mim, os batons têm a sensação de feminilidade. Entretanto, o pó derrete na pele. São texturas sofisticadas", declarou a maquilhadora. Por fim e não menos interessante, a coleção completa-se com duas novas cores de verniz: um tom nude e um rosa shocking vibrante.

A coleçãoestá à venda a partir de hoje, 25 de janeiro. Confira cada produto na fotogaleria.