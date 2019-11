A beleza do efémero

A Beleza deste outono/inverno 2019 é feita dos mais belos contrastes. Dos anos 80 e das referências ao punk à pele quase sem maquilhagem, mas sempre impecavelmente tratada . Dos acessórios coloridos e vistosos às mais elegantes pérolas, que tanto adornam o cabelo , como as orelhas ou outras partes do rosto. Da sensualidade de um batom vermelho à simplicidade de um gloss transparente.Fotografia | Dulce DanielModelo | Marina Kasi @ Just ModelsMake-up & Cabelos | Xana Lopes com Alfaparf Milano e Shiseido Retouching | DO Retouch StudioSpecial Thanks to Fujifilm Portugal