Sem medo dos cabelos cinza

Não é à toa que a rainha Daenerys Targaryen de ‘A Guerra dos Tronos’ tem esta cor nas suas madeixas. Platinado, descolorado ou natural, o cabelo cinza deixou de ser associado à idade e é hoje um statement de confiança e empoderamento.

O Pinterest revelou que as buscas de "going grey" aumentaram mais de 879% desde o ano passado e já se encontram mais de 1,8 milhões de posts no Instagram com a hashtag #greyhair. Até a L'Oréal elegeu a cor prata como a cor de cabelo oficial do ano de 2019.

A tendência que já vimos em Rihanna, Erin O'Connor ou Christine Lagarde atravessa gerações e estilos. "As pessoas têm menos medo e [o cinzento] já não significa o que costumava, ou seja, que se está a envelher", disse a dona de um dos cabelos prateados mais cobiçados da moda, Sara Harris da Vogue britânica ao diário The Guardian.

Mas fica o alerta. A cor não é para toda a gente. Aqui vão alguns passos encontrar um tom cinza que poderá chamar seu.

O tom ideal para si

Obter o tom certo de cinza após o aclaramento pode levar até nove meses. É preciso encontrar o equilíbrio certo entre o seu tom de pele e a cor do cabelo.

Quanto tempo dura a cor?

Se não está habituada a pintar o cabelo, a manutenção necessária pode ser uma surpresa pois o cinza dura de quatro a cinco semanas, no máximo. Quando a cor desvanece, convém ir ao cabeleireiro retocar as raízes a cada seis a oito semanas e fazer um banho de cor a cada três.

Quais são os inconvenientes?

É provável que o branqueamento seque o seu cabelo mais que o habitual, por isso terá de usar produtos e tratamentos para cuidar melhor que nunca das suas madeixas.

Pode ter o cabelo cinzento sem o descolorar?

Há alguns tons cinzentos mais escuros que não exigem tanta descoloração, mas corre o risco de não alcançar a cor pretendida.