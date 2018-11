O que os especialistas têm a dizer sobre a celulite

O termo "" apareceu inicialmente na década de, quando ainda pouco se sabia sobre o assunto. Agora, 150 anos depois, os dermatologistas já conhecem melhor as suas causas e algumas das soluções. Por outras palavras, há esperança. No artigo Getting Rid of Cellulite Is Tough. But Here’s What Works Best , da, o professor clínico de dermatologia David Goldberg afirmou: "Ninguém sabe exatamente o que causa a celulite, mas está claramente relacionado com a presença de estrogénio na pele."

A celulite, que não tem consequências para a saúde e é um problema puramente estético, aparece geralmente nas coxas, nádegas e braços e afeta 98% das mulheres. Pense na sua pele como um cobertor colocado em cima de um colchão de gordura, dividida em pequenos compartimentos, como se fosse uma colmeia. Se os espaços estiverem todos preenchidos, a pele permanece lisa, caso contrário, cada espaço livre puxará uma pequena parte desse cobertor de pele. Isso é a celulite, pelas palavras do professor de dermatologia Dr. Mathew Avram, ainda à revista Time.

A verdade é que ainda não existe o remédio milagroso de que todas estamos à espera, mas existem muitas soluções capazes de ajudar. Manter um peso saudável, por exemplo, contribui para reduzir significativamente a celulite, assim como a prática de exercícios físicos com pesos. As práticas mais fáceis, mas também mais caras, passam por tratamentos anticelulite que andam à volta de massagens e técnicas baseadas em ondas de choque e laser.

Perceber que este é mesmo um processo demorado e por vezes chato é importante e ainda mais importante que isso é saber que a celulite é uma condição completamente normal em todas as mulheres.