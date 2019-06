10 alimentos que tornam a pele mais bonita

Os ácidos contidos no vinagre de maçã ajudam a regular o pH da pele e reduzem o excesso de oleosidade, libertando as impurezas. A duas colheres de vinagre de maçã (20 ml) junte seis colheres de sopa de água de rosas (60 ml) e aplique a loção no rosto com um disco de algodão. Espere quinze minutos e remova com água. Pode ainda optar por ingerir umas gotas de vinagre diluidas em água com limão, ritual que ajuda a eliminar as toxinas.

2. Matcha

O matcha tem vários benefícios: é antioxidante, estimula o metabolismo, fortalece a imunidade, e liberta as impurezas da pele. Também é rico em creatinina, que ajuda a estimular a renovação celular. Resumindo, é um anti-rugas natural a integrar na rotina de beleza.

Este é considerado um dos melhores ingredientes ao nível de rapidez na sua eficácia. Deve ser ingerido conforme as preferências de cada um, num smoothie ou mesmo em tablete. O cacau cru tem um efeito antioxidante que protege as células contra a oxidação e o envelhecimento. É fonte de magnésio nos alimentos e ainda ajuda a estimular a resposta cerebral mais eficiente.

4. Gorduras boas: abacate, nozes, amêndoas, linhaça...

Gordura é aquela palavra tabu para quem quer ter uma boa pele ao mesmo tempo que mantem a linha. No entanto, existem as gorduras boas, e essas são necessárias para tudo no nosso organismo, essencialmente para a flexibilidade da pele. As melhores fontes de gorduras boas são, abacate, amêndoas, linhaça, sementes de abóbora, chia e nozes. Estes ingredientes atuam para fornecer os nutrientes necessários para uma pele hidratada, brilhante e luminosa. São ideais também para regular picos de açúcar no sangue.

Estes frutos são antioxidantes e desintoxicantes, pois removem as toxinas da pele e oferecem-lhes as vitaminas necessárias para a sua regeneração. São ricos em vitamina C que ajuda a corpo a produzir colagénio para uma pele mais firme. A melhor parte é que para além de todos os benefícios, ainda são saborosos e têm poucas calorias.



6. Pepino

Este é um alimento três em um. Faz bem à pele, ao cabelo e às unhas, sendo portanto muito associado pelas celebridades à sua rotina de beleza. Tem efeito purificador e por isso hidrata. E já que estamos na época deles, não hesite em inclui-los na sua salada, ou colocá-los mesmo nos olhos para que atuem nas olheiras.

7. Água

Como não podia deixar de ser, a água é obrigatória na rotina de todas as pessoas. Por todos os motivos e mais alguns: pele e alimentação saudável, prevenção doenças, hidratação… entre muitos outros benefícios. Este é o elemento mais essencial para o correto funcionamento do organismo. Então, não se esqueça de beber entre 1,5L a 3L de água por dia, a sua pele e o seu corpo agradecem.

8. Cogumelos

Este alimento oferece as quantidades necessárias de vitamina B que é a responsável pela manutenção e reparação da pele, evitando problemas como a rosácea. Portanto, meninas com rosácea, não dispensem os cogumelos da vossa alimentação.

9. Salmão

Possuidor de ómega 3, este é o ingrediente ideal para quem sofre com acne. Contribui para a manutenção dos lípidos da pele e por isso previne o aparecimento das tão indesejadas borbulhas.

10. Ovos

O ovo é mais um daqueles alimentos que tem vários benefícios. Contém albumina e antioxidantes que evitam o envelhecimento da pele, as rugas e a flacidez, e ainda controla a oleosidade. Para além de tudo isto, ainda ajuda a ter uma boa visão, e para quem quer emagrecer, é indispensável.