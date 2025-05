WAF. A bolsa anual que quer empoderar mulheres artistas em Portugal

Chama-se WAF - Women in Art Fellowship e chegou com o intuito de fortalecer a presença feminina no panorama artístico e cultural em Portugal. Com Joana Vasconcelos como madrinha desta primeira edição, a bolsa anual está aberta a inscrições para artistas das áreas das artes visuais, artesanato, design, escultura e têxtil.

A iniciativa é lançada pelo Freeport Lisboa Fashion Outlet, em parceria com a SOTA - State of the Art e a Portugal Manual. A abordagem do programa combina financiamento direto, acompanhamento especializado e oportunidades de exposição. Com um investimento total de 27 mil euros, a bolsa presta apoio à produção de obras artísticas, garante formação com especialistas, orienta uma estratégia de comunicação profissional e a realização de uma exposição final.

Foto: Mariana Alvarez Cortes

A bolsa conta com um programa de capacitação com quatro masterclasses nas áreas de identidade artística, portefólio, comunicação digital e sustentabilidade financeira. Será coordenada por Filipa Belo, da Portugal Manual e Astrid Sauer, da SOTA, em parceria com Catarina Tomaz, representante do Freeport Lisboa e Vila do Conde Fashion Outlet.

As candidaturas para a WAF - Women in Art Fellowship estão abertas até 8 de junho de 2025, sendo as 10 finalistas selecionadas até ao final do mesmo mês. O regulamento, informações e condições da bolsa podem ser consultados nos sites do Freeport Fashion Outlet e do Vila do Conde Fashion Outlet.