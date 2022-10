Vera Manzoni: fomos ao atelier da joalheira portuguesa em Lisboa

Vera Manzoni recebe-nos no seu atelier no LX Factory. Uma pequena sala no edifício de vários andares, entre lojas e restaurantes. O dia está ameno, e os raios solares que entram pela grande janela brincam com os colares, brincos e pulseiras que repousam nos expositores. A mesa de Vera está cheia de peças inacabadas, ferramentas como alicates e uma máquina de polir, e frasquinhos com missangas e brilhantes - este é, definitivamente, o seu local de trabalho.



A porta do atelier está aberta aos olhares curiosos, este não se trata do lugar ideal para quem procura uma peça discreta. Aqui, reinam as cores fortes e os materiais incomuns, como cabos de borracha provenientes de barcos ou comida, e peças volumosas. Se a excentricidade fosse uma pessoa, podia muito bem ser Vera. A criatividade corre-lhe nas verias e a sua arte é um caos organizado, chegando inclusive a admitir que não consegue fazer esboços no papel antes de passar para a ação. As peças e os acessórios vão ganhando consistência à medida que a imaginação de Vera flui, revelando-se através das suas habilidosas mãos.





Realização e edição: Catarina Cruz