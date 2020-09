Vamos voltar a dançar? A Boca do Lobo está de regresso ao Lux

Ainda que sem sairmos do lugar, a proposta do Lux Frágil é a de que regressemos a uma das pistas mais emblemáticas de Lisboa para dançar, no sítio, ao som de artistas como Joana Gama ou Pedro Branco. Com as medidas de segurança garantidas e a distância de dois metros entre cada cadeira (ou conjunto de duas cadeiras ocupadas), o ciclo musical A Boca do Lobo ganha quatro novos concertos a solo no calendário.

Se no passado dia 30 de agosto Joana Gama deu o pontapé de saída deste regresso, a 11 de setembro é a vez de Angélica Salvi. No fim do mês, a 25 de setembro Pedro Branco ambiciona encher a sala, e a 10 de outubro será a vez de Helena Silva.

Martim Sousa Tavares é o mentor e o programador desta iniciativa que começou em janeiro de 2020, e que partiu da ideia deste jovem em trazer aos concertos um cariz disruptivo, criativo, autêntico e intercultural, e levar a música erudita a uma pista de dança bem conhecida dos lisboetas.

Para informações e reservas de bilhetes envie e-mail para: lux@luxfragil.com ou 21 882 08 90.