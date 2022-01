Tilda Swinton revela paixão por livros em entrevista à Chanel

A atriz e embaixadora da marca francesa é a convidada do sexto episódio de 'In The Library...', uma série de entrevistas que se debruçam sobre o mundo da literatura. Neste episódio, Swinton fala sobre a sua relação única com a leitura, os seus autores favoritos e revela quando começou a ler.