Sábado e Correio da Manhã apresentam exposição 'Um Ano, Quatro histórias de morte e esperança'

São quatro histórias sobre profissionais de saúde na linha da frente em plena pandemia agora contadas em 63 fotografias e registos sonoros dos seus depoimentos. A exposição é da autoria de Bruno Colaço, fotojornalista da Cofina Media, que durante um ano seguiu o quotidiano de António, Maria, Patrícia e Isabel. Um Ano, Quatro Histórias de Morte e Esperança está patente no Atrium Saldanha.



António Madureira, 52 anos, é diretor do serviço de Radiologia do Hospital de São João (Porto), Maria de Sousa Uva, 30 anos, é médica interna especialista de Medicina Intensiva no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Patricia Cardoso e Isabel Pires, 39 anos e 46 anos respetivamente, são enfermeiras nos cuidados intensivos do Hospital de São João no Porto.





Bruno Colaço, nasceu em Vila Franca de Xira, em 1984. Terminou os estudos em fotografia e fotojornalismo no Instituto Português de Fotografia. É fotojornalista da Cofina Media, onde contribui com o seu trabalho para várias publicações do grupo. Cobriu histórias na África do Sul, Tunísia, Brasil, Ucrânia, Polónia, Azerbaijão, EUA, e Emirados Árabes Unidos, entre outros. Paralelamente ao fotojornalismo dedica-se ao documentário, interessando-se por temáticas socioeconómicas e ambientais.



A exposição é uma iniciativa da Sábado e do Correio da Manhã.