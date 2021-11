A carreira de Layla Costa, a modelo portuguesa encontrada morta aos 24 anos

"É com profundo pesar que lamentamos o falecimento prematuro de um membro da nossa família Face Models, Layla Costa, aos 24 anos.

A nossa modelo Layla ficará eternamente nos nossos corações, nunca esqueceremos a sua delicadeza, bondade, humildade, determinação, profissionalismo e tantas outras qualidades" escreve a Face Models, no seguimento das notícias que dão conta da morte da jovem modelo.

De nacionalidade portuguesa, a modelo foi Miss Mundo Guiné-Bissau, uma vez que foi viver para a Guiné com apenas três meses. A modelo estreou-se cedo, e em 2016, com apenas 19 anos, já percorria as passerelles da semana da moda de Paris, onde se estreou com Fátima Lopes. Em 2020 desfilou para várias marcas dentro do Portugal Fashion e da ModaLisboa, sendo um dos rostos em ascenção da agência Face Models e desde sempre ligada à marca Fátima Lopes, que também lamentou a sua morte precoce num post do Instagram."A nossa modelo Layla ficará eternamente nos nossos corações, nunca esqueceremos a sua delicadeza, bondade, humildade, determinação, profissionalismo e tantas outras qualidades. Partilhamos a dor da família a quem apresentamos as nossas condolências e desejamos muita força neste terrível momento. Que a sua memória e o seu amor permaneçam vivos entre todos aqueles que tiveram a sorte de a conhecer. Até sempre" escreve a designer. Ainda não se conhecem as razões da morte da modelo, sobre a qual não se conheciam problemas de saúde associados.