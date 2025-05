NOW celebra 1.º aniversário com conferência internacional com curadoria de Durão Barroso

O canal NOW da Medialivre promove a 16 de junho, em Lisboa, a conferência internacional "The Lisbon Conference" assinalando o seu primeiro aniversário. O evento, que decorrerá no Four Seasons Hotel Ritz, conta com curadoria de José Manuel Durão Barroso, ex-presidente da Comissão Europeia e antigo primeiro-ministro de Portugal.

A conferência terá como tema central as relações transatlânticas num contexto de grandes transformações no cenário político a nível global e contará com um painel de oradores de alto nível, provenientes da política, segurança, tecnologia e pensamento estratégico. O objetivo, refere a Medialivre, é "criar um espaço de debate plural e informado sobre a nova ordem geopolítica, o rearmamento europeu, os desafios de segurança, e as implicações económicas e estratégicas da crescente autonomia europeia em relação aos Estados Unidos".

"Durão Barroso aceitou de imediato quando lhe lancei este desafio. Ele é a pessoa certa para organizar uma conferência com esta ambição e é um orgulho tê-lo connosco. Trata-se de uma iniciativa relevante que marca o posicionamento do NOW como ponto de encontro e de análise das grandes questões da atualidade, e envolvendo os grandes protagonistas", afirma Carlos Rodrigues, diretor-geral editorial da Medialivre e diretor do canal NOW, citado em comunicado.

Já Durão Barroso assinala que "é um prazer organizar em Portugal um grande evento sobre o que se passa no Mundo, mas olhando em especial para as relações transatlânticas, que estão em mudança. Estão a ser postas em causa. E, por isso, é importante trazer não só vozes portuguesas como também a análise de grandes especialistas internacionais, quer do lado europeu, quer do lado norte-americano".