Na praia com Joana Schenker. "Eu estive 58 dias longe do mar"

Numa conversa na praia de Carcavelos com a premiada atleta portuguesa de bodyboard, Joana Schenker fala abertamente sobre os tempos em que esteve longe das ondas, sobre a presença feminina no meio do desporto e sobre a missão da sustentabilidade e do ensino consciente, que é um dos seus objetivos a tempo inteiro.