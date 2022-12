Morreu Vivienne Westwood, designer de moda

"Vivienne Westwood morreu hoje, pacificamente e rodeada pela sua família, em Clapham, no sul de Londres. O mundo precisa de pessoas como a Vivienne para criar mudança para um mundo melhor", lê-se na conta oficial da marca da designer no Twitter

Vivienne Isabel Swire é um ícone supremo da sua geração de designers, e foi sempre um nome na Moda à frente do seu próprio tempo.

29th December 2022.



Vivienne Westwood died today, peacefully and surrounded by her family, in Clapham, South London.



The world needs people like Vivienne to make a change for the better.

Nascida em Glossop, no condado de Derbyshire, em Inglaterra, em 1941, foi responsável por levar o punk musical dos anos 1970 à Moda junto com o seu segundo marido, na altura empresário dos Sex Pistols, Malcolm McLaren (acabaram por ter um filho, Joe Corré, ativista e criador da Agent Provocateur). É um nome incontornável nos movimentos youthquake e ainda apanharia o new wave, mais uma vez influenciando este género através da indústria que dominava: a da Moda.



Atravessou vários momentos políticos em Inglaterra, acompanhou as várias expressões artísticas dos anos 70, e acabou por abriu a sua primeira loja - a SEX (foi o nome final, o primeiro era Let it Rock) - em King's Road, Londres, entre 1974 e 1976 e, depois, o seu percurso quase se conta sozinho, tal foram as intervenções, campanhas e desfiles que se seguiram nos anos seguintes.



Das criações irreverentes ao seu trabalho único com figurinos e fardamentos, passou pelo Teatro e pelo Cinema. Vestiu de Margaret Thatcher a Carrie Bradshaw, e em 2005 foi distinguida como dama pela Coroa britânica. O mundo vi-a como hiperativa, rebelde, e os lábios vermelhos escuros em contraste com o cabelo branco não deixam margens para dúvida: era uma enfant terrible da Moda como poucas a foram, pelo menos para a sua geração.