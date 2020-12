Modelo Stella Tennant morre aos 50 anos

Com o marido em David Lasnet, em 1999. Foto: Getty Images

Segundo avança o The Guardian,morreu a 22 de dezembro de 2020, apenas cinco dias após celebrar o seu, que se assinalou a 17 de dezembro. Segundo avança o jornal inglês, e de acordo com fontes policiais, não houve "" em torno da sua morte.Numa declaração feita pela família, lê-se: "É com grande tristeza que anunciamos a morte súbita de Stella Tennant a 22 de dezembro de 2020. "Stella era uma mulher maravilhosa e uma inspiração para todos nós". Sentiremos muito a sua falta. A sua família pede que a sua privacidade seja respeitada. Os preparativos para o funeral serão anunciados em breve".Tal como as modelos da sua geração, Stella Tennent viveu os gloriosos anos noventa no spotlight das passerelles, tornando-se musa de designers como, tendo feito incontáveis campanhas para marcas comoTennant, que era neta de, o 11º Duque de Devonshire, e de Deborah Mitford, foi pela primeira vez fotografada para a Vogue inglesa, em 1993, por Steven Meisel. A sessão tornou-se controversa pelo estilo grunge que Tennant vestia. Dai até ao sucesso foi um salto. "Depois da sessão para a Vogue, ele [Meisel] pediu-me para ir a Paris e filmar uma campanha da Versace", disse a modelo ao Evening Standard, em 2016. Mais tarde, Karl Lagerfeld fez dela rosto danum contrato de exclusividade.Em 1999, Tennant casou com David Lasnet. Tiveram quatro filhos (Marcel, Cecily, Jasmine e Iris). A última capa de Tennant foi em 2018, para a Vogue britânica e também foi Meisel quem a fotografou.