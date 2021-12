Máxima apresenta site renovado

Após mais de um ano em versão digital, e no momento em que celebra, a Máxima.pt surge renovada, com um site, que pretende cruzar gerações de leitoras e leitores em redor dos temas que sempre vincaram a personalidade do título.

D acordo com o índice de audiência da Internet netScope, que refelete o mercado nacional, a publicação online alcançou mais de 730 mil pessoas durante o mês de outubro e contou com mais de 1 milhão e 400 mil visitas no mesmo período.



nova fase da Máxima, que continua a antecipar tendências e a reunir personalidades e temas de várias esferas e pontos de vista" escreve Rosário Mello e Castro, diretora da publicação. "Continua a ser este o lugar certo para descobrir as últimas novidades de Moda e Beleza, mas também para ler aprofundadamente sobre os temas da atualidade que (lhe) interessam, da família à Cultura. E ainda para refletir sobre questões como a igualdade de género, a sustentabilidade, a violência contra as mulheres ou a diversidade."

Neste virar de página, contamos, por isso, com nomes como Mallu Magalhães, que acaba de lançar um novo disco e nos faz uma retrospetiva da sua carreira, Céline Abecassis-Moedas, a surpreendente mulher do novo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, Rita Redshoes, que vive um estado de graça muito especial, e muitas outras vozes femininas e masculinas. Explorámos ainda a nova tendência do sexual wellness, reunimos sugestões de leitura para o inverno, e mostramos como renovar o guarda-roupa de acordo com as últimas tendências.

Destaque ainda para o regresso dos Prémios Máxima Beleza & Perfumes, que refletem um trabalho de acompanhamento constante das inovações e lançamentos das melhores marcas de cosmética e não só.