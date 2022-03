Joana Cavaco, uma boss lady no mundo das agências

HIT Management, uma agência de gestão de carreiras e novos talentos, Joana Cavaco, 29 anos, é uma mulher de armas que pensou uma ideia, lutou por ela, e pô-la em ação atravessando crises financeiras, tendências de mercado e todas as adversidades que ainda se enfrentam em Portugal. Ela própria uma curadora nata e uma criativa em ebulição, conta-nos a sua trajetória, que culmina no recente lançamento da agência + que uma, uma extensão dentro da HIT dedicada aos novos talentos no digital.

Joana Cavaco Foto: Joanna Correia

Um dos rostos da liderança naBoa pergunta, confesso que penso muito nisso. Joana Cavaco, filha de Miguel e Sara, casada com João e madrasta de Dalila, desde sempre foi muito dona do seu nariz e nunca pensou escrever "casada com alguém na sua bio" (risos). Com o pai aprendeu a fazer Arte e com a mãe que podemos ser o que quisermos, e especialmente podemos ser os melhores desde que trabalhemos muito para isso.Continuando a minha bio, sim, fui educada por pessoas com visões muito opostas do mundo. Agora com 29 anos sinto que os últimos 9 foram dedicados a vingar numa área que nos 20 anteriores nunca tinha imaginado ser o meu futuro, mas que adoro. Sou empenhada e decidida, nunca digo que não a um bom desafio e estar estagnada é o meu pior pesadelo.É difícil aperceber-me disso quando sinto que ainda não o realizei, confesso. Não digo isto com falsa modéstia, prometo, mas acho que nada se faz sozinho e trabalhar em equipa é de verdade o que me motiva a sair de casa todos os dias. Ouvir opiniões diferentes e trabalhar com pessoas que admiro e que também elas me inspiram de alguma forma. Acho que aos 29 anos ainda tenho muitas coisas para aprender, tenho sonhos e fragilidades. Se calhar a exposição de tudo isso ao mundo é o que faz de mim uma líder.A minha formação é em Design de Produto e Design de Moda, que acho que me deram qualidades que uso hoje em dia mas que em nada me prepararam para o lado bussiness da minha profissão. Quando deixei a faculdade estava completamente perdida e senti que não era nada daquilo que eu queria na minha vida, isto foi em plena crise de 2008 e a perspectiva de um futuro próspero era "- 10" . Muitos dos meus amigos estavam a prosseguir caminhos relacionados com as Artes e todos caminhávamos para um abismo. Senti que tinha que fazer alguma coisa de "útil" e inscrevi-me num curso de empreendedorismo, uma palavra muito na moda na altura, no ISCTE, mas foi a melhor coisa que podia ter feito.Decidi lançar a minha "agência" de artistas plásticos e fui super motivada pelos professores a seguir em frente. A ideia era trabalhar à comissão e vender as peças ou patentes a marcas ou lojas maiores de forma a ajudar os artistas a sustentar-se - não só ao longo da faculdade, mas depois na chegada ao mercado de trabalho. Uma coisa que ainda hoje acho que seria incrivel e adorava voltar a fazer. Nas artes quanto mais poder de compra de materiais tens, mais possibilidades tens de ser criativo e quando não tens possibilidade de o fazer há uma frustração brutal. Comecei a trabalhar na HIT porque precisava de dinheiro para lançar a minha empresa, fun fact, e nunca mais saí.Inicialmente foi muito duro mesmo, mas acho que o desafio manteve-me muito motivada para aprender e tornar-me cada vez melhor e mais consciente do mercado. Comecei na parte de ficção, depois passei para a Publicidade e algures no tempo senti que se não déssemos um passo na direção do digital íamos estagnar. É uma micro empresa, acho que vestimos muito a camisola porque também víamos alguma liberdade caso fôssemos bem sucedidos. Fui para o ISEG fazer uma pós-graduação para ter mais know-how na área, sendo que acho que quem faz o nosso trabalho (não são muitos os que aguentam muito tempo) não é numa faculdade que vai aprender a gerir pessoas, 80% no nosso trabalho é conhecer bem aqueles com quem trabalhamos para podermos concentrar-nos no que os torna únicos. Muito mais do que números. Acabou por ser uma missão progressiva, muitos little steps sem perder o foco.A primeira coisa que me ocorre é a empatia ao mesmo tempo e na mesma medida, ser muito incisiva e objetiva quando é necessário. Ui, vida pessoal, o que é isso mesmo?! Acho que depende muito de pessoa para pessoa, eu vivo muito intensamente esta ideia que decidi projetar na minha vida profissional, trabalho com o meu marido, portanto acho que as linhas são muito ténues, sinceramente não acho que seja um exemplar de "como ter sucesso e ter um vida fabulosa" (risos). Trabalho muitas horas e se há coisas para tratar ao fim-de-semana faz parte, férias nunca acontecem sem um telefonemazinho ou outro e sei que já perdi muita "vida" porque acredito neste projeto, mas não me arrependo. Acredito que estou na idade de lutar, e todos os dias sinto-me muito muito privilegiada por poder escolher o meu caminho.Nasceu o ano passado e é baseada numa capacidade de criar conteúdos e gerir a imagem de alguém de uma forma muito mais transversal do que o básico PR a que estamos habituados. Para além de agenciarmos atores também começámos a agenciar artistas de várias áreas - finalmente consegui juntar aqui um bocadinho do sonho inicial. Trabalhar com vários intervenientes do meio artístico em parceria é algo que acredito fazer parte do futuro...Sim sou, muito mesmo. Poder ter esse lado é mesmo o que me alimenta a alma. A parte empresarial dá imensa pica mas se não tivesse a oportunidade de tirar as ideias da cabeça acho que seria uma mulher frustrada e infeliz. Felizmente estou rodeada de pessoas incríveis que alinham em quase tudo o que me passa na cabeça e conseguimos com pouco fazer coisas incríveis. Com a Joanna Correia, a Marta Oliveira, a Diana Conceição e a Daniela Inácio em especial. Posso dizer a coisa mais absurda que elas confiam e vamos em frente. Não é todos os dias que se consegue trabalhar com pessoas assim. Mas também temos todas o mesma drive, queremos criar e fazer bem feito.Tornar a "+ que uma" numa plataforma de referência cultural, ter exposições, workshops, no fundo um ponto de encontro para todas as pessoas incríveis com quem trabalhamos e ainda vamos trabalhar e conhecer no futuro. É o SONHO. Mas ainda tenho um longo caminho para ter uma estrutura que me permita libertar o tempo necessário para por tudo de pé.Quero muito que este projeto seja bem sucedido e realisticamente alguém tem que viver com as maiores responsabilidades, e obviamente que tenho imenso orgulho de poder dizer que a "+ que uma" tem 100% do meu ADN, mas sempre com a noção que tenho ao lado pessoas fundamentais que erguem comigo este sonho. Em especial o João Louro e a Marta Oliveira.