Horóscopo: Lua Cheia em Leão traz de volta conexões do passado - e elas podem mudar tudo

Carneiro

20 de março a 20 de abril

Os arianos desenham novos planos nas suas mentes e avançam de forma destemida para a sua concretização. Em todas as batalhas há vitórias e derrotas, e terão de saber gerir o que não corre tão bem com a disciplina de um bom gestor, sem baixar os braços, mas antes corrigindo as falhas. Os astros estão do lado dos arianos, trazendo originalidade e impacto a tudo em que colocarem as mãos e, acima de tudo, trazendo o resultado dos esforços feitos no passado. A elegância marcará os seus gestos. Para muitos, as amizades irão surpreender pela positiva. A família será um bom suporte no dia a dia e proporcionará momentos especiais. A lua cheia, a 1 de fevereiro, no signo de Leão, vai ecoar o sucesso desta fase.

Touro

20 de abril a 21 de maio

Muitos taurinos estão a ser desafiados no seu dia a dia, havendo muita pressão para gerir diferentes frentes, e a paciência será diminuta, o que dificultará ainda mais as coisas. O truque estará na capacidade de organização. Os dias 26 e 27 serão dados a conversas difíceis devido à instabilidade que se vai apresentar no contexto familiar ou emocional. A partir de 28, tudo o que for relacionado com elegância e beleza parecerá inundar a vida dos taurinos. Haverá vontade de elevar o gosto em determinadas situações, surgindo experiências muito fora do habitual. A lua cheia, a 1 de fevereiro, no signo de Leão, irá trazer algum acontecimento disruptivo que terá de ser encarado com sangue-frio.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

Os dias que se seguem serão de novos inícios, com muita motivação e energia criativa. O dia 28 terá uma qualidade extasiante e será dado a comunicações variadas e, quem sabe, ao início de uma nova aprendizagem. As relações têm tudo para passar por uma boa fase, com leveza e experiências positivas. As amizades irão ocupar um lugar no pódio, havendo uma energia de companheirismo e apoio mútuo. Alguns geminianos estão ainda em processo de fecho de situações menos soalheiras, mas começam já a ver a luz de um futuro melhor. A lua cheia, a 1 de fevereiro, no signo de Leão, irá trazer maior objetividade para os desejos a alcançar a longo prazo. Será o dia perfeito para visualizar o que se almeja.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

O mundo tem tudo para ser cruel e frio para muitos caranguejos, que terão de pôr as emoções de lado e pensar tudo com clareza e objetividade quase científica. A partir do dia 28, haverá respostas elegantes a surgirem perante diferentes desafios. O dia 31 será marcado por muita sensibilidade e, por isso, será importante criar as condições perfeitas para o descanso e o autocuidado. Paralelamente a situações que fazem os caranguejos sentirem-se um grão de areia na imensidão do areal, inspirações quanto à vida material serão uma realidade. Alguma ideia irá trazer uma sensação de autossuficiência e de autoestima. Trata-se de um momento para confiar nas ideias que têm e para se associarem às pessoas certas. A lua cheia, a 1 de fevereiro, no signo de Leão, irá trazer passos criativos para um desbloqueio.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Os leões passarão por um choque de realidade, em que os sentimentos de que o mundo está contra eles poderão fazer parte desse impacto. Tudo o que for relacionado com o coração deverá ser vigiado e protegido. Será de extrema importância saber dialogar e levar os assuntos para casa para pensar. Não decidir nada a quente adivinha-se como a melhor estratégia. Em questões profissionais, manter a individualidade poderá atrair contratempos, sendo importante chegar a consensos. Os dias 26 e 27 terão o condão de conversas críticas, nomeadamente ao nível financeiro. A lua cheia, a 1 de fevereiro, no seu signo, poderá trazer contratempos emocionais que fogem ao controlo. Os projetos de alguém terão tudo para se opor aos seus e atravessarem-se no seu caminho.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Algumas pessoas vão parecer-lhe caídas do céu, trazendo exatamente o que precisa, na altura certa. No que diz respeito ao corpo, as dietas e as rotinas de exercício físico continuam a ser seguidas à risca e com um grau de especificidade elevado. Aconselha-se contrapeso e medida. A energia é perfeita para limpezas e arrumações profundas. Na carreira, a minúcia continua a ser necessária, o que implica algum cansaço extra devido à exigência do que está em causa. Para alguns virginianos, há pessoas do passado que regressam ao presente. Os dias 26 e 27 serão marcados por estabilidade e sentimento de segurança financeira. A lua cheia, em Leão, a 1 de fevereiro, trará algum sentimento de alcance de objetivos relativamente ao trabalho exigente que tem sido realizado.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Os Balanças iniciam um ciclo de grande vontade de expressão da sua criatividade, podendo, no entanto, oscilar entre extremos de otimismo e de desesperança. O truque será tirar o foco da forma e colocar a energia no processo e nos detalhes do que criam. Questões de parentalidade tenderão a ser um desafio, havendo uma criança ou um jovem que, de repente, desafia os valores dos nativos deste signo, demonstrando o seu lado mais selvagem. Os dias são de energia agradável, dados a pequenos passeios e experiências culturais diversas. De 28 a 31, as condições são perfeitas para a criatividade dos Balanças, inclusive em situações em que haja público. A lua cheia, em Leão, a 1 de fevereiro, irá trazer à luz do dia a capacidade de partilha e de expansão dos Balanças.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

Os dias 26 e 27 terão intensidade emocional, seja em matérias familiares, seja em questões financeiras. Os interesses de outros tenderão a sobrepor-se aos seus, o que poderá ser recebido com sentimentos de raiva. Pequenos contratempos tendem a surgir e será importante manter a compostura, por muito que por dentro esteja a franzir o sobrolho com toda a força. Alguma da tensão tem tudo para acontecer no campo dos relacionamentos, mas, por outro lado, há mostras de afetos profundos com a família e com os amigos. Em questões profissionais, alguns Escorpiões vestem agora uma persona mais criativa. No dia 30, haverá momentos enternecedores. A lua cheia, em Leão, a 1 de fevereiro, irá trazer mudanças na forma como os Escorpiões se apresentam ao mundo.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

Por estes dias, escolhas importantes acontecem nos mais diversos campos. O ambiente vivido é de vontade de liberdade e de libertação, para que possa haver uma expressão total do potencial do sagitariano e uma liberdade de experimentação de eventuais novos caminhos. As relações presentes têm tudo para dar suporte a essas motivações, mas, se por alguma razão esse suporte não estiver presente, novas resoluções afetivas terão lugar. Na relação com a família e com questões emocionais, continua a haver muito trabalho a fazer. Muitos sagitarianos estão em final de capítulo, ainda a limpar o terreno para novas plantações. A lua cheia, em Leão, trará otimismo e a confirmação das decisões a tomar que irão afetar o futuro a longo prazo.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os dias 26 e 27 serão marcados por um sentido de estabilidade material, que lhe trará alguma paz. Ao nível emocional, os astros mostram que há trabalho a ser feito na capacidade de sentir a vida e de permitir que esta seja mais do que trabalho, estando também recheada de momentos de afeto. O dia 30 trará ainda mais essa possibilidade de conexão e empatia, seja no campo amoroso, seja no campo familiar. A lua cheia, em Leão, a 1 de fevereiro, irá trazer o culminar de um ciclo de esforço para alcançar metas que saem da zona de conforto, nomeadamente no campo criativo ou no lidar com crianças ou jovens. A lunação que começa irá permitir uma reflexão sobre os últimos dois anos e sobre o que poderá ser interessante mudar.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

Parabéns, aquarianos! Quem celebra a volta ao sol por estes dias terá um ano cheio de novas experiências e com muita vontade de liberdade. Por estes dias, tudo o que for relacionado com grupos estará enfatizado. Os afetos estarão igualmente sublinhados e a vontade de experiências originais e marcantes será proeminente. A beleza será também um fator importante, e todos aqueles que lidam com o lado mais estético da vida sentirão essa energia. O dia 28 será forte em troca de ideias e marcará um novo início em diferentes setores da vida dos aquarianos. Até ao dia 31, a expressão de ideias terá eco em diferentes plataformas. A lua cheia, no signo de Leão, a 1 de fevereiro, irá trazer um ciclo de criatividade e expansão para os aquarianos. O elemento leonino trará equilíbrio à energia aquariana.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

A beleza e a elegância serão predominantes para os Peixes. A partir do dia 28, haverá grande inspiração e as experiências românticas estarão igualmente enfatizadas. Os piscianos estarão em condições de conectar profundamente com o outro e também com os elementos familiares mais próximos. Alguns irão sentir frustração relativamente a desejos que ainda não conseguiram alcançar e poderão descarregar essa frustração em alguém que nada tem a ver com o assunto. Aconselha-se alguma paciência com as situações que parecem estar estagnadas e o encontro de novas atividades que permitam iniciar novas inspirações. A vida inconsciente estará muito ativa e dormir poderá tornar-se difícil. A lua cheia, em Leão, a 1 de fevereiro, poderá intensificar esse sentimento de vazio.