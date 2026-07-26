Ciúmes, nostalgia e verdades: o 'feitiço' da Lua Cheia para a próxima semana

Carneiro

20 de março a 20 de abril

O Verão traz calor e diversão. A diversidade de experiências é um atrativo e para quem não está em relacionamentos sérios, há uma maior liberdade para flirtar. As relações afetivas sentem a inspiração dos astros e há uma certa harmonia a rolar. No geral, os dias serão marcados por esta jovialidade e boa disposição, porém, a 27, a disposição estará mais melancólica. Outro ponto baixo, será a tendência à crítica, tanto a fazê-la como a recebê-la e isso será desagradável. Alguns arianos estarão cheios de responsabilidades em cima ou a sentir o peso da idade, o que pode levar a um espírito de reflexão. A lua cheia em Aquário, a 29, trará notícias de sucesso e de exposição de talentos.

Touro

20 de abril a 21 de maio

A estabilidade é a palavra de ordem e, a 27, essa sensação será verdadeiramente forte, trazendo um sentimento de conforto. As comunicações estarão reservadas às pessoas mais próximas, havendo um desejo de contenção, até mesmo nas comunicações com os outros. No amor, a discórdia irá acontecer nas diferenças de visão da educação dos filhos, ou na gestão financeira do casal. Se por acaso, um elemento da relação se estiver a sentir menos apreciado, alguns ciúmes podem surgir ou o reclamar de maior atenção. A lua cheia, a 29, no signo de Aquário, tenderá a ser um momento de confronto com tudo o que não está a funcionar corretamente nas relações afetivas. Será importante largar ideias demasiado fixas.

Gémeos

21 de maio a 21 de junho

As relações tendem a atravessar um período mais conturbado, com tensão e grande exigência de parte a parte, sendo a energia emocional mais intensa a 2 de agosto. A exigência do dia-a-dia tenderá a interferir com os relacionamentos, ativando um sentimento de crise e de falta de suporte. Em paralelo, continua a estar uma energia positiva relativa a viagens e a diferentes acontecimentos que são influenciados por aspetos astrológicos indicadores de sucesso. A lua cheia a 29, no signo de Aquário, será altamente benéfica para os geminianos, trazendo a palco os seus sucessos, nem que seja no contexto das amizades e dos grupos a que os nativos deste signo estão associados.

Caranguejo

21 de junho a 22 de julho

Entram em fim de ciclo conversas que têm tido lugar nas últimas semanas. Aconselha-se, por estes dias, um espírito prático, de forma a se dar conta de tudo o que tem de ser feito. O dia 27, será marcado por uma certa nostalgia, afetando o humor e a disponibilidade. As relações irão contribuir para a concretização dos objetivos, pois trarão a energia afetuosa necessária à tónica do momento. Os astros advertem para se ter cuidado com as pressas, pois a mente poderá pregar partidas. Nos afetos, haverá um reforço da cumplicidade e dos vínculos, mesmo que este não seja o período mais apaixonado. O dia 31 será importante para limpar as águas do passado em alguma situação relacional.

Leão

22 de julho a 23 de agosto

Parabéns, Leão! Quem faz anos terá um ano com desafios criativos, em que a exposição no mundo e nos grupos será o grande tópico. A busca espiritual estará igualmente enfatizada. Nos dias que correm, tudo o que for relacionado com o partilhar a sua criatividade e valor com os outros estará sublinhado. As relações amorosas têm um grande impacto com os astros em causa, sendo uma fase que tanto pode ser de paixão, como de drama. Os ambientes serão festivos e o verão quer-se de cocktail na mão e mergulhos. Há uma energia de boa sorte a reger os leões, com marcada abundância e capacidade de materializar sonhos. A vontade de ter filhos tem tudo para surgir, ou de dar forma a algo a dois. A lua cheia a 29 em Aquário, irá dar clareza a tudo o que são essas correntes criativas.

Virgem

23 de agosto a 23 de setembro

Há uma instabilidade vigente que afeta diferentes áreas, trazendo um sentimento de alguma incerteza. As relações afetivas atravessam uma fase de crise em que diferentes questões do dia-a-dia interferem com as situações relacionais, principalmente a 2 de agosto. Os dias 27 e 28 de julho serão os mais indicados para atividades que exijam pragmatismo. Todo este frenesim de situações, irá originar uma reflexão mais profunda sobre as necessidades que os nativos deste signo têm nos relacionamentos e trazer luz aos lados mais inseguros. Por isso, os virginianos irão ser atraídos para uma vontade reclusão e contemplação. De 31 de julho a 2 de agosto, haverá exposição aos outros das emoções mais profundas.

Balança

23 de setembro a 23 de outubro

Os dias 27 e 28 serão desafiantes, representando a capacidade deste signo de estar à altura da maturidade exigida no momento. Por outro lado, o ambiente astrológico sugere amor incondicional disponível e até mesmo um espírito criativo que

contagia os demais. Temas que têm estado presentes nas relações são esclarecidos, trazendo uma sensação de fecho. A energia dedicada à aquisição de novos conhecimentos e experiências continua tremendamente ativa. As relações serão parte do frenesim e as viagens a dois estão enfatizadas. A lua cheia a 29, no signo de Aquário será benéfica por trazer os resultados dos esforços realizados no passado próximo e trazendo bons augúrios.

Escorpião

23 de outubro a 22 de novembro

O contacto com as próprias emoções continua forte, trazendo transformações positivas. O tratar de questões e questõezinhas marcará o ritmo da rotina, mas nada a que este signo não consiga fazer frente. Ao longo destes dias e com acentuação na lua cheia a 29, no signo de Aquário, haverá uma tendência ao exagero. Esta energia poderá expressar-se num otimismo exagerado no que se refere a investimentos, nas reações aos outros e até na expressão dos afetos. Algumas relações afetivas, que têm estado por um fio, podem ver a rutura como inevitável. Relações que estejam no início, tenderão a viver a paixão de forma efusiva. Fisicamente, a energia é tanta que se podem partir objetos à volta do escorpião.

Sagitário

22 de novembro a 21 de dezembro

As relações irão estar sob o foco, trazendo um sentimento de crise, sendo fulcral discernir o que são críticas sem relevo, do que é realmente importante. Nas relações no geral, debates de ideias têm tudo para trazer dissabores. O dia 2 de agosto será muito sensível em todos estes aspetos relacionais. Nem todos os sagitarianos estão de mal com o amor, alguns, estão no pico dos sentimentos, vivendo autênticas luas-de-mel. Para muitos, os astros proporcionam o encontrar de novas formas de estar que trazem maior harmonia. As viagens assumem aqui um papel preponderante. A lua cheia a 29, em Aquário, irá representar o culminar dessas experiências prazerosas, havendo também possibilidades de sucesso em diversos campos.

Capricórnio

21 de dezembro a 20 de janeiro

Os dias 27 e 28 tenderão ser marcados por falta de ânimo. A razão são as responsabilidades e uma falta de esperança. Escrever as emoções presentes e a permissão para se sentir o que estiver lá, terá um efeito curador. O ambiente caseiro e de arrumação trará uma energia de reconfiguração interna e será agradável. Cura é palavra de ordem e, em muitos casos, viajando por terapias alternativas. A vida afetiva será marcada por conversas importantes e esclarecedoras, enquanto se desejam experiências que respondam a diferentes necessidades e por isso para

muitos será uma fase de conhecer novas pessoas. A lua cheia a 29, no signo de aquário, sugere uma fase de busca de uma identidade espiritual.

Aquário

20 de janeiro a 18 de fevereiro

A vida amorosa deste signo está em grande período de decisões e, em alguns casos, de possível confronto. É também um período de profunda criatividade e de exaltação dos sentimentos de paixão e alegria e, por isso, os momentos em grupo, viagens e relações podem ser marcados por energias intensas. Todos aqueles que estão envolvidos em projetos, podem ver os mesmos expostos e terem de lidar com as reações dos outros. A lua cheia a 29, neste signo, será um marco de revelação de emoções que, se calhar, há muito que se queriam expressas e que de repente não se contêm mais. A criação de novas amizades aparece sublinhada neste contexto, assim como a possibilidade de novas relações afetivas. Viagens e estudos estão acentuados com a conjetura astrológica.

Peixes

18 de fevereiro a 20 de março

Os dias que se seguem serão determinantes. O discernimento será a palavra-chave, em situações de crise que irão trazer temas relacionais importantes. Os piscianos estão em contacto com as emoções e por isso será fácil expressarem o que sentem. As ideias serão manifestadas de forma assertiva e poderá assustar alguém que não esteja tão preparado. Ao mesmo tempo, forças inconscientes do passado acordam medos que podem interferir com tudo o que está a acontecer e por isso um trabalho de consciência será importante. para se perceber se não se está a projetar no outro mágoas ou medos antigos. De 31 a 2, haverá maior sensibilidade e as conversas terão mais impacto emocional, com destaque para o dia 2.