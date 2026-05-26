Homens com irmãs mais velhas são melhores namorados?

Há conversas que nascem no sítio mais previsível do mundo moderno: entre um almoço demorado e uma sessão de scroll noturno, quando o algoritmo decide que está na hora de nos oferecer uma teoria sobre relações. Foi assim que surgiu a pergunta: crescer com uma irmã - especialmente uma irmã mais velha - faz de um homem um melhor parceiro?

Nas redes sociais, a resposta parece quase pronta: homens com irmãs mais velhas são uma green flag. Não porque venham biologicamente programados para a empatia, nem porque a existência de uma irmã funcione como uma vacina contra a misoginia. Mas porque, em teoria, terão crescido mais perto da realidade íntima das mulheres: os ciclos menstruais, as inseguranças antes de uma saída, a raiva depois de um comentário sexista, os namoros falhados, as conversas no quarto, a vulnerabilidade sem tradução masculina. A Vogue India resumiu recentemente esta fantasia contemporânea como o adeus ao momma’s boy e o olá aos homens "treinados" pela irmã mais velha.

A hipótese é sedutora porque parece simples. Um homem que viu uma irmã a chorar por alguém que não a tratou bem talvez pense duas vezes antes de repetir o gesto. Um rapaz que cresceu a ouvir uma mulher da sua idade - ou ligeiramente mais velha - a falar sem filtro sobre o mundo talvez tenha menos probabilidade de achar as mulheres misteriosas, frágeis ou impossíveis de decifrar. No Reddit, onde as experiências pessoais se transformam facilmente em pequenos estudos sociológicos não oficiais, várias mulheres descrevem homens com irmãs como mais naturais, menos intimidados e menos propensos a colocar as mulheres num pedestal. Outras, no entanto, respondem com a ressalva inevitável: também conheceram homens com irmãs que eram profundamente misóginos. Talvez seja aí que o tema se torne interessante. A irmã mais velha não é uma garantia. É uma possibilidade de educação sentimental.

A investigação sobre irmãos e personalidade é mais cautelosa do que o TikTok. Um estudo publicado em 2020 na Economics of Education Review, intitulado "Does sibling gender affect personality traits?" (O género entre irmãos afeta os traços de personalidade?), analisou dados longitudinais britânicos e encontrou um resultado específico: rapazes mais velhos tendiam a ser mais "agradáveis" quando o segundo filho da família era uma rapariga. A conclusão é relevante porque sugere que a composição de género entre irmãos pode influenciar certos traços sociais, mas não prova que todos os homens com irmãs sejam automaticamente melhores parceiros.

Aliás, outro estudo publicado em Psychological Science em 2022 complicou ainda mais a narrativa: analisando mais de 80 mil adultos em nove países, os investigadores não encontraram uma relação sistemática entre o género dos irmãos e traços de personalidade adulta como estabilidade emocional, conscienciosidade, paciência ou propensão para o risco. A conclusão não é que os irmãos não importam; é que o género do irmão, por si só, parece explicar menos do que gostamos de imaginar.

E, no entanto, seria ingénuo dizer que a família não deixa marcas. As relações entre irmãos são, muitas vezes, as primeiras arenas onde aprendemos a negociar afeto, ciúme, poder, lealdade e conflito. A Encyclopedia on Early Childhood Development descreve estas relações como emocionalmente intensas, íntimas e duradouras, cheias de oportunidades para apoio, conflito, cuidado e aprendizagem sobre os sentimentos dos outros. Uma irmã mais velha pode, nesse sentido, funcionar como uma espécie de primeira tradutora do universo feminino - não por representar todas as mulheres, mas por tornar uma mulher concreta, próxima e complexa impossível de reduzir a estereótipo.

É isso que a terapeuta Erin Runt sugere quando diz, à Vogue India, que irmãos mais novos próximos das irmãs mais velhas tendem a desenvolver maior respeito e compreensão pelas experiências vividas das mulheres. A ideia central não é mística; é exposição. A empatia constrói-se, em parte, pela proximidade com aquilo que não vivemos na primeira pessoa.

Mas proximidade não chega. Um rapaz pode crescer com três irmãs e, ainda assim, aprender que elas limpam a cozinha enquanto ele senta-se a jogar na consola. Pode ouvir conversas sobre assédio e continuar a tratá-las como dramas "de mulher". Pode ser protegido pelas irmãs, mimado por elas, servido por elas e sair dessa infância não mais empático, mas mais convencido de que o cuidado feminino lhe é devido.

É aqui que a green flag encontra a sua sombra. A investigação sobre tarefas domésticas mostra que os papéis de género começam cedo. O European Institute for Gender Equality indica que, na União Europeia, apenas 19% dos homens jovens entre os 18 e os 24 anos passam pelo menos uma hora por dia a cozinhar ou a fazer trabalho doméstico, contra 39% das mulheres jovens; o mesmo relatório sublinha que os modelos parentais são um mecanismo central na transmissão destes papéis, especialmente de pais para filhos.

Ou seja: ter uma irmã pode aproximar um homem da experiência feminina, como também pode normalizar desigualdades se a casa onde cresceu tratava as raparigas como cuidadoras e os rapazes como convidados. A irmã mais velha pode ensinar empatia; a estrutura familiar pode ensinar privilégio. Muitas vezes, ensinam as duas coisas ao mesmo tempo.

Há ainda estudos que mostram efeitos menos românticos. Uma análise discutida pelo Pew Research Center, baseada no trabalho de Andrew Healy e Neil Malhotra, encontrou que rapazes criados com irmãs, em certos contextos norte-americanos, eram mais propensos a adoptar posições conservadoras sobre papéis de género. Os autores sugeriam que a divisão desigual das tarefas domésticas poderia ajudar a explicar esse padrão: se as raparigas são mais frequentemente chamadas para lavar a loiça e cuidar da casa, os rapazes podem interiorizar essa divisão como natural.

Então, os homens com irmãs mais velhas são uma green flag? A resposta mais honesta talvez seja: podem ser, se tiverem aprendido com elas, e não apenas convivido com elas.

A irmã mais velha pode ser uma primeira lição de humanidade. Pode desfazer o mito de que as mulheres são criaturas indecifráveis. Pode ensinar que maquilhagem, menstruação, ambição, tristeza, raiva e desejo coexistem na mesma pessoa. Pode mostrar, antes de qualquer relação romântica, que uma mulher não é um conceito - é alguém que ocupa espaço no sofá, ganha discussões, fecha a porta com força, dá conselhos, precisa de silêncio, empresta roupa, perde a paciência e continua a ser amada.

Mas nenhuma irmã deve carregar a responsabilidade de educar um homem para ser decente. Isso cabe também aos pais, aos amigos, à escola, à cultura, às relações, e sobretudo à vontade individual de desaprender. A masculinidade emocionalmente disponível não nasce apenas no quarto ao lado; constrói-se no trabalho contínuo de prestar atenção.