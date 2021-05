Fashion Film Festival distingue os melhores filmes de moda do ano

Pela sétima edição, que decorreu no dia 29 de abril nos Cinemas Castello Lopes em Guimarães, o Fashion Film Festival voltou a premiar o melhor do Cinema de Moda que se faz em Portugal e no mundo. O certame tem como objetivo promover a sustentabilidade e a criatividade através da difusão de trabalhos na indústria da Moda e do Audiovisual.

A iniciativa contou com cerca de 200 filmes vindos dos quatro cantos do mundo. Entre alguns dos vencedores das categorias estão a Concreto (Melhor Fotografia), Piupiuchick (Melhor Realizador) e Latitid (Melhor Filme), na categoria de Filmes de Moda de Marca, aos quais se juntaram a Inovafil (Melhor Filme), como marca vencedora de Têxteis Técnicos e BeStitch (Melhor Filme), a marca vencedora de Têxteis Lar.

O júri foi composto por Beatrice Bloom (London Fashion Film Festival), Vivienne & Tamas (fotografa e realizador), Hugo Costa (Criador de moda), Inês CastelBranco (atriz), Roger Serrasqueiro (realizador), Nuno Rocha (realizador), João Coutinho (publicitário e diretor criativo), Paulo Gomes (fashion art director), Braz Costa (CITEVE), Ricardo Costa (vereador da Câmara Municipal de Guimarães) e José Jordão (Cineclube Guimarães), transparecendo assim a importância e o reconhecimento que o festival alcançou a nível nacional e internacional.

Uma iniciativa da Associação Selectiva de Moda (vocacionada para a internacionalização da indústria têxtil), aliada à produtora audiovisual Farol de Ideias, o Fashion Film Festival conta com uma futura oitava edição, mantendo o nível de criatividade do número de filmes inscritos.

Conheça a lista completa:

FASHION FILM FESTIVAL 2020 | FILMES DE MODA VENCEDORES



- MELHOR FOTOGRAFIA || FILMES DE MODA DE MARCA

Diretor de Fotografia: César de Jesus Augusto

Filme: " Frozen Tear" https://vimeo.com/457532563

Marca: Concreto

- MELHOR REALIZADOR || FILMES DE MODA DE MARCA

Realizador: Vladimiro Leopoldo

Filme: "Road Trips" https://vimeo.com/444903356/be2c68cba1

Marca: Piupiuchick

- MELHOR FILME || FILMES DE MODA DE MARCA

Filme "ESCAPISM" https://vimeo.com/411199356

Marca: Latitid

Diretora da Marca: Marta Fonseca

- MELHOR FILME || FILMES DE MODA DE TÊXTEIS TÉCNICOS

Filme: " Perpetual Motion" https://vimeo.com/456973035

Marca: Inovafil

Diretor da Marca: Rui Martins

- MELHOR FILME || FILME DE MODA DE TÊXTEIS LAR

Filme: "À Flor do Linho" https://www.youtube.com/watch?v=B-bzVyTUyXw

Marca: BeStitch - Indústria Textil, Lda.

Diretora da Marca: Ana Paula Fernandes

- MELHOR FILME || FILMES DE MODA INSTITUCIONAL

Filme: "Assurditá" https://vimeo.com/411241988

Marca: GQ Portugal

Pedro de Andrade Fiorillo

- MELHOR FILME || FFF T JORNAL - VOTADO PELO PÚBLICO

Filme: " Hallucination" https://vimeo.com/456099920

Realizadora: Rafaela Gomes

- MELHOR FOTOGRAFIA || FILMES DE MODA DE AUTOR

Diretor de Fotografia: Frederico Miranda

Filme: " Stoners - Slices of Infinity " https://m.youtube.com/watch?v=m768mqBnC1E

- MELHOR REALIZADOR || FILMES DE MODA DE AUTOR

Realizador: Ricardo Teixeira

Filme: "Number Six" https://vimeo.com/444869051

- MELHOR FILME || FILME DE MODA DE AUTOR

Realizador: Frederico Miranda

Filme: " Stoners - Slices of Infinity" https://m.youtube.com/watch?v=m768mqBnC1E

- MELHOR FILME || FILME DE MODA ALIVE MOBILE

Filme: "2b" https://vimeo.com/383896351/c117c524a6

Realizador: Bruno Nacarato

- MELHOR FOTOGRAFIA || FILMES DE MODA INTERNACIONAL

Diretor de Fotografia: Zeeger Verschuren

Filme: " A boring day in hell" https://vimeo.com/448812012/e525069fbf

- MELHOR REALIZADOR || FILMES DE MODA INTERNACIONAL

Realizador: The Blink Fish

Filme: "Hotel MFW" https://vimeo.com/359874041

Marca: Camera Della Moda

- MELHOR FILME || FILMES DE MODA INTERNACIONAL

Filme: "Behind the Curtain" https://vimeo.com/389216747

Marca: Camera della Moda

Realizador: The Blink Fish