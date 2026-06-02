Cidade a ponto luz bordada: um roteiro popular dos Santos

Sejamos honestas: há vários motivos que nos podem fazer criar alguma aversão aos Santos Populares. Apenas alguns, sem ordem específica:

Multidões. E, dependendo do bairro da cidade, uma grande incidência de pólos-pelas-costas per capita. Existe, no geral, fraca oferta de consumíveis para pessoas vegetarianas, vegan, e implicantes que insistem em não gostar de cerveja. Quando damos por nós a fazer escuta ativa (ai, que chatas) percebemos que estamos a cantar a plenos pulmões letras machistas ou colonialistas. Tudo isto se resolvia se os Arraiais passassem mais hinos como Turn Off, da Sreya, ou Cuhabitar, das Quimeras d’Mel. A falta de reabilitação, ou inexistência, de casas de banho públicas, transportes e educação cívica.

Dito isto, há outros tantos que continuam a conquistar os nossos corações moles, e que fazem com que valha a pena ficarmos com a roupa empestada de sardinha que ainda nem está na época. E em vez de vos falarmos de comunhão, da beleza de dançar na rua e de encontrar lugares de pertença, preferimos fazer um roteiro pelo que importa nas Festas de Lisboa.

AS DIVAS

Digam o que disserem, estas mulheres carregaram o peso de empoderar muitas adolescentes millenial que ainda não sabiam o que era o feminismo. E fizeram-no em poliéster, PVC e plataformas.

RUTH MARLENE

Quando e onde: 12 de junho, Arraial de Santa Engrácia e, às 22H, Santos à Campolide.

Porquê: “Hoje em dia é uma doença, qualquer rapaz quer mexer sem ter licença”

ROSINHA

Quando e onde: 9 de junho, 22H, Santos à Campolide; 10 de junho, 21H30, Arraial de Alvalade; 11 de junho, Terrapleno de Santos; 27 de junho, Arraial da Misericórdia.

Porquê: “Na minha panela não entra qualquer colher; na minha panela não é como a malta quer”

MICAELA

Quando e onde: 4 de junho, 21H30, Terrapleno de Santos; 13 de junho, 22H, Arraial da Fonte Santa.

Porquê: “Agora queres, mas eu digo assim: chupa, chupa, chupa, chupa no dedo”.

NONSTOP

Quando e onde: 3 de junho, 21H30, Arraial de Belém.

Porquê: “Quero muito mais do que estar assim, muito mais”

ROMANA

Quando e onde: 5 de junho, 21H30, Terrapleno de Santos.

Porquê: “Não és homem p’ra mim, eu mereço muito mais”

MÓNICA SINTRA

Quando e onde: 27 de junho, 21H30, Terrapleno de Santos.

Porquê: “Desta vez, lamento muito, mas o prazer é todo meu!”

O REI

Nos tempos idos de Na Casa do Toy, era difícil saber que estávamos perante uma das personalidades públicas com maior consciência social, voz ativa em causas estruturantes, defensor acérrimo dos direitos humanos e, no geral, um exemplo de noção e de dança do ventre. E aqui está ele, Toy, o herói que não pedimos mas de que precisávamos, que nos lidera em muito mais que conduzir com os joelhos de calças em veludo cotelê, e que merece a sua própria categoria.

Quando e onde: 3 de junho, 21H30, Arraial do Campo Pequeno; 5 de junho, às 20H no Arraial da Fonte Santa e às 22H no Arraial dos Combatentes; 9 de junho, 21H30, Arraial de Belém; 16 de junho, Arraial da Misericórdia; 17 de junho, 21H30, Terrapleno de Santos.

Porquê: Porque não queremos que se cale só um bocadinho.

OS ÍCONES

O que é que faz de um ícone, um ícone? Sabermos as letras de todas as músicas de cor? Ser um one-hit-wonder tão marcante que não precisou de mais nada? Simplesmente respirar?

QUIM BARREIROS

Quando e onde: 5 de junho, 22H, Santos à Campolide; 9 de junho, 21H30, Arraial de Alvalade; 11 de junho, Arraial da Misericórdia e, às 22H, Arraial do Campo Pequeno; 21 de junho, 22H30, Arraial de Benfica.

Porquê: É de admirar o domínio maroto da língua portuguesa em 101% dos hits do homem que mudou a forma de fazer música popular.

SANTA MARIA

Quando e onde: 3 de junho, 22H, Santos à Campolide; 10 de junho, 21H30, Arraial do Campo Pequeno.

Porquê: Diz quem esteve, no dia 6 de abril de 2024 no Coliseu dos Recreios, a assistir à comemoração dos 25 anos de carreira dos Santa Maria (cof cof) que se descobre outro tipo de euforia até então desconhecido nos primeiros acordes de Falésia do Amor.

ENA PÁ 2000

Quando e onde: 9 de junho, Arraial de Santa Engrácia.

Porquê: Só desistimos quando formos eleitas.

LAS KETCHUP

Quando e onde: 10 de junho, 21H45, Festas de Tires (sabemos que é fora de Lisboa, mas são as Las Ketchup!)

Porquê: Porque são as Las Ketchup!

KIKO IS HOT

Quando e onde: 12 de junho, 23H, Arraial de Belém; 13 de junho, 21H30, Terrapleno de Santos.

Porquê: Porque não é santo mas é popular.

TAXI

Quando e onde: 12 de junho, 21H30, Arraial de Alvalade.

Porquê: Prova, mastiga e não deita fora.

SAÚL

Quando e onde: 6 de junho, Arraial de Santa Engrácia; 12 de junho, 21H30, Terrapleno de Santos.

Porquê: O teledisco de Os Pitos, de 1997, é in-dis-cu-ti-vel-men-te um dos maiores trabalhos de montagem e edição da história audiovisual.

IRAN COSTA

Quando e onde: 18 de junho, 21H30, Terrapleno de Santos.

Porquê: Porque o refrão d’O Bicho se tornou num pensamento invasivo de cada vez que vemos as notícias.

OS RESISTENTES

A Associação Renovar a Mouraria faz 18 anos, e celebramos com ela O Arraial Resiste. A programação é, como sempre, a criação de um lugar de encontro e pertença, onde se encontra a liberdade.

Quando e onde: 28 de maio a 13 de junho, 18H, Largo da Rosa.

Porquê: Porque aqui se reúnem pessoas e projetos (musicais e não só) que não desistem de tentar mudar o mundo para melhor. Juntemo-nos também. Destaque para 10 de junho: o Dia de Luta Antirracista começa às 14H30, na Rua Garrett, com a manifestação, e segue para o Largo da Rosa às 16H30, com o Arraial Antirracista, que recebe Baque do Tejo, DimeuBlack Bombayn, Forró da Resistência e Baque Mulher.

OS ALTERNOS

Também não estamos aqui para enganar ninguém: sim, algures no mês vamos precisar de um detox de concertinas. E está tudo bem com isso, amiga não julga.

O ARRAIAL QUE DEU

Quando e onde: 3, 5, 6, 9, 10 e 11 de junho, Rua de Arroios, 25.

Porquê: Ser organizado por uma revista (Divergente) e um atelier de Arquitetura (Traça) é meio caminho andado. A verdadeira festa comunitária e um cartaz que inclui Sapatrux, Fado Bicha ou Casal Boss é o resto do caminho.

HÁ SARDINHAS NO TERRAÇO

Quando e onde: 11 de junho, 16H — 1H, Lux Frágil.

Porquê: Um lugar seguro com vista para o Tejo onde estarão dois nomes que nos fizeram ponderar passar este evento para a categoria “Ícones”: Alex D’Alva Teixeira e Billonair.

ARROZAL

Quando e onde: 12 de junho, Arroz Studios.

Porquê: Das 20H até tarde, percorrem-se os terrenos férteis do arrozal a dançar. Há boa música, vários palcos e zero referências a nós pimba.

OS CLÁSSICOS

Até agora, falámos em grandes nomes da cultura popular portuguesa, mas a verdade é que um Arraial nunca precisou de um cabeça de cartaz. Os clássicos Arraiais lisboetas têm em cima do palco nomes dos quais não nos lembramos bem, mas que fizeram noites das quais não nos conseguimos esquecer. Há, felizmente, vários, e para todos os gostos — dos mais gentrificados e arranjadinhos aos mais genuínos e descontrolados. Deixamos aqui apenas alguns que ainda não mencionámos, e pode ser que nos encontremos por lá a fazer um comboio.

“A minha Penha é Linda!”

Rua da Penha de França (Mercado de Sapadores)

7 a 12 de junho

Santos de Santa: Arraial de Santa Catarina

Calçada do Combro, 82 A

3 a 7, 9 a 14, 18 a 21 e de 25 a 29 de junho

Arraial de São Miguel

Largo de São Miguel, Alfama

6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 20, 21, 27 e 28 de junho

Arraial da Mouraria

Rua da Guia

29 de maio a 30 de junho. Música ao vivo: 29 e 30 de maio; 3, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de junho.

Arraial da Bica

Largo de Santo Antoninho

29 de maio a 29 de junho

Arraial de Carnide

Rua Neves Costa

Até 28 de junho

Arraial ADCEO

Campo de Jogos da ADCEO, Olivais Norte – Encarnação

3, 5, 6, 9, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de junho.

Arraial Ginásio Alto do Pina

Rua 4 de Agosto (Penha de França)

Grande Arraial de Campo de Ourique

Bombeiros Voluntários de Campo de Ourique

17 a 20 de junho

Grupo Dramático e Escolar Os Combatentes

Rua Possidónio da Silva 206 (Estrela)[Quebra de Moldagem do Texto]30 de maio a 28 de junho

Romaria de Santo Amaro

Alto de Santo Amaro, Alcântara

24 a 29 de junho