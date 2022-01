Cantor belga Stromae interrompe telejornal em direto

O momento está a tornar-se viral, mas tudo indica que terá sido planeado. O cantor de temas como Alors on Danse, Tous les mêmes e Papaoutai, que já colaborou com Dua Lipa ou Charli XCX, apresentou no último fim de semana o disco Multitude – e decidiu fazê-lo de forma inédita. Durante uma entrevista para o jornal francês do canal TFI, conduzido pela jornalista e apresentadora Anne-Claire Coudray, Stromae interrompe o seu discurso para começar a cantar – isto sem perder o contacto visual com as câmaras nem o tom sério da entrevista. É a primeira vez que o telejornal mais visto da Europa é interrompido por um artista em pleno direto.

Filho de mãe belga e pai ruandês, o cantor de 36 anos decidiu em 2016 retirar-se da música por questões relacionadas com a sua saúde mental, mantendo apenas algumas colaborações pontuais e focando-se na sua marca de Moda e decoração.

Desde 2013 que Stromae não editava um disco e a sua ausência artística foi uma das questões que abordou. Falou de solidão e suicídio, temas que lhe são próximos, mas também de inclusividade e dos desafios enfrentados pela classe trabalhadora. "Pensei em suicídio várias vezes e não estou orgulhoso disso," diz a certa altura durante a performance de L’enfer, que se veio a saber mais tarde ser o segundo single do álbum. E acrescenta: "vamos brindar aos conquistadores das mais difíceis horas de trabalho."

O novo disco sai a 4 de março.