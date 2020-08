Beirute: 15 imagens da cidade onde o Oriente abraça o Ocidente

Por estes dias a vida será menos descontraída nos elegantes cafés de Hamra e poucos irão passear na Corniche para ver o hipnótico pôr do sol refletido no tranquilo Mediterrâneo. As violentas explosões desta terça-feira trouxeram o medo de volta a Beirute, mas a cidade voltará a recuperar. Já o fez várias vezes ao longo da sua história de guerra e resiliência, vivências que transformaram a capital do Líbano na mais vibrante e cosmopolita do Médio Oriente. Quando o medo se dissipar, vai ser possível voltar a usufruir da tranquilidade das ruas de Badaro e do ambiente frenético do icónico Sky Bar. Elie Saab continuará a realizar exuberantes desfiles. As tertúlias voltarão aos cafés para discutir a política do Mundo. E a cidade vai reconstruir-se com peças arquitetónicas únicas que vão rivalizar com os modernos ‘souks’ que proliferam na cidade onde o Oriente abraça o Oriente.

