Atriz Neuza Teixeira, de novelas como Anjo Selvagem, morre aos 44 anos

Há vários atores e amigos a prestar homenagem e a anunciar a data do velório de Neuza Teixeira, atriz e encenadora, natural de Lisboa, que. A atriz morreu aos 44 anos, com notícia a ser confirmada pela Academia Portuguesa de Cinema.Neuza Teixeira. Ficou conhecida pelo seu trabalho em novelas como Amor Perdido (2001), Ganância (2001), Anjo Selvagem (2002), ou Sangue do Meu Sangue (2011). Era tambémdesde a sua estreia em Romeu e Julieta de William Shakespeare (1997) eAmor Perdido (2000), Teorema de Pitágoras (2001) e Um Sonho Adiado (2012). Trabalhou com Jorge Fraga, Joaquim Benite, José Martins, Ana Tamen, Pedro Barão, entre outros., filmou com Martin Valente, Mário Barroso, João Canijo, Tiago Guedes., ano em que concluiu a licenciatura na Escola Superior de Teatro e Cinema (Amadora) e na Real Escuela Superior de Arte Dramático (Madrid), onde fez Erasmus (2008).A Humanidade é Feia, de Iñigo de Haro (2011), com o qual esteve no Festival Luso Brasileiro de São Paulo."Andamos todos tão centrados em nós próprios, nos nossos egos e na nossa arte da treta que descuramos, ignoramos, passamos ao lado (e por cima) de quem realmente precisa. Moldamos as nossas esferas pessoais e profissionais, na tentativa de promover e validar sempre as mesmas pessoas.Agora, sim, as mensagens noturnas não terão resposta e, claro, as homenagens surgirão. Que não servem para nada. Apenas para limpar consciências.