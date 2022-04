A história de Salvatore Ferragamo e 100 anos de Pasolini: o melhor da Festa do Cinema Italiano

Ao longo destes dias, serão exibidos mais de 50 filmes, incluindo diversas ante-estreias e estreias nacionais, filmes de conhecidos autores italianos, boas descobertas de novos realizadores, sucessos de bilheterias, filmes reconhecidos e premiados pela crítica e presentes em festivais internacionais, mas também os clássicos.

Ariaferma, de Leonardo Di Costanzo Foto: Festa do Cinema Italiano

Sempre Perto de Ti, de Uberto Pasolini Foto: Festa do Cinema Italiano

de Leonardo Di Costanzo, "que nos fala de uma relação entre duas pessoas dentro de uma prisão, entre um preso e um guarda, interpretado por grandes atores italianos ( Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane)" e ainda nos fala em Diabolik, dos irmãos Marco e Antonio Manetti, "Diabolik foi uma personagem famosíssima nas bandas desenhadas italianas dos anos 60 e 70, era um tipo de ladrão com uma personalidade muito negra, e ao mesmo tempo eroticamente muito forte. A banda desenhada era escrita por duas irmãs, então colocavam esta personagem vestida de látex preto."

Diabolik, dos irmãos Marco e Antonio Manetti. Foto: Festa do Cinema Italiano

Em 2022, comemoram-se os 100 anos do nascimento de Pier Paolo Pasolini e a 15ª Festa do Cinema Italiano dedica-lhe uma retrospetiva de filmes como Rei Édipo (1967) ou Passarinhos e Passarões (1966), além de uma exposição de fotografias dedicada a este mestre do cinema italiano, a não perder. Para conhecer a programação de Norte a Sul do pais, clique aqui

Quando perguntamos a Stefano Savio, diretor e mentor da Festa do Cinema Italiano , se é mesmo a Cultura que nos salva, em tempos de guerra e de doença, a resposta é clara: "Sempre achei que a Cultura nos pode ajudar a ler o mundo, a ler a realidade, de uma maneira mais profunda, e também a saber lidar com o que nos acontece. A Cultura não é só um caminho, mas uma ferramenta para nos ajudar a enfrentar a vida. Sobretudo, a capacidade de lê-la de outra maneira. Todas as formas de Cultura permitem-nos ser mais ricos, de acolher o que nos acontece de forma mais cuidada. É como aprender a ler: dá-nos a capacidade de perceber a realidade" diz, sem hesitar. Durante os dois anos de pandemia, o festival tornou-se mais etéreo, mas volta agora à sua forma habitual, de 1 a 10 de abril em Lisboa."Voltamos a esta 15ª edição com uma sensação de normalidade, incluindo nos timings: esta é uma festa de primavera. Regressamos às datas e às salas habituais, do São Jorge à Cinemateca, não esquecendo o resto do país, num total de 20 cidades portuguesas. Reduzir o programa é sempre o maior desafio, tentamos sempre representar as várias almas do Cinema italiano, temos um lado mais cinéfilo, uma programação que vem dos grandes festivais internacionais, o cinema de autor, uma representação do grande passado do cinema italiano (Pasolini como protagonista, no ano do seu centenário)" começa por contar Stefano Savio. "A abertura é com Enio Morricone, o mestre da música do cinema italiano, de Giuseppe Tornatore, do Cinema Paradiso."Savio destacaria na programação, "um filme que cruza duas paixões muito fortes na cultura italiana, que é o Cinema e a Moda, o último filme de Luca Guadagnino, de Call Me By Your Name, um dos nomes mais jovens do cinema italiano, num filme sobre Salvatore Ferragamo (), uma história interessantíssima, sobretudo pelo nascimento da sua arte. O designer começou a fazer botas para os filmes de cowboys na América dos anos 20, e depois tornou-se fundamentalmente quem produziu os sapatos das divas do cinema mudo americano, e depois mudou-se para Itália."é outro filme que o realizador recomenda, de Uberto Pasolini, "um filme que nos fala sobre paternidade, é um filme de uma emotividade enorme. É a história de um pai com uma doença terminal, que tem um filho pequeno que não pode abandonar, retratando a busca por uma família que o possa adoptar quando ele morrer."Ainda outro,