A 9 de junho, estes signos que vão sentir uma tempestade emocional

O mundo está a mudar de capítulo. Com a entrada de Saturno e Neptuno no primeiro signo da roda zodiacal, passou-se o portal de inícios coletivos. Neptuno e Saturno estão em Carneiro, próximos de uma conjunção que apenas ficará exata a 20 de fevereiro de 2026, mas que está tão próxima que se sente a vibrar em cada partícula do nosso ser. Neste mês de junho, no dia 9, Júpiter sai de Gémeos e entra em Caranguejo, juntando-se a Mercúrio, fazendo uma quadratura aos dois planetas que traz uma tremenda exigência ao nível emocional.

Se por um lado quem tem planetas até aos 2 graus dos signos cardinais (Carneiro, Balança, Caranguejo e Capricórnio) tem de iniciar uma nova identidade, enfrentar o vazio de largar o passado, lançando-se numa nova construção, com um novo sentido de liberdade, por outro, devido à entrada de Júpiter em Caranguejo, terá de ganhar outra capacidade de lidar com o mundo emocional. Todas estas mudanças vão desafiar a capacidade de lidar com a insegurança que elas geram. Como Mercúrio está na equação, a comunicação com honestidade e clareza é importante, assim como saber discernir aquilo que emocionalmente somos capazes de nutrir. Quem tem planetas nestes signos cardinais e nestes primeiros graus vai sentir esta tempestade de forma intensa, nos diversos campos da individualidade, das relações íntimas e familiares e na vida profissional.

Nos signos cardinais mudamos drasticamente e, por isso, a transição faz-se com avanços e recuos, sendo a tentação de voltar ao passado grande ao representar a segurança do que conhecemos, por oposição à nova realidade que queremos criar. Financeiramente, é uma boa altura para pôr o dinheiro debaixo do colchão de forma a ganhar maior segurança para o futuro. Por outro lado, os novos ideais vão ser testados, de forma a comprovar-se a sua praticabilidade. O espírito realista será importante, assim como sair do sofá e agir.

Os restantes signos de fogo (Leão e Sagitário) e os restantes de água (Escorpião e Peixes) sentirão estes trânsitos de uma forma mais fluída, porém com alguma tendência aos extremos e ao dispêndio de energia. Com o equilíbrio correto, será tempo de sucesso e proeminência.

Coletivamente, cada um de nós sentir-se-á pronto a assumir uma causa sobre o que significa “casa” para si: a família, religião, cultura, o país ou o planeta.