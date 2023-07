Que tal ir à estreia de 'Barbie' ao volante de um Ford Bronco… da Barbie?!

Do vintage Chanel ao costume Schiaparelli Haute Couture: nunca uma atriz vestiu tão bem a pele e as roupas da sua personagem. Margot Robbie, que interpreta a boneca Barbie no novo filme de Greta Gerwig, levou o guarda-roupa muito a sério na promoção do mesmo. Vários dos seus conjuntos são recriações peça a peça dos looks originais da Barbie.