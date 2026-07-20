Veja aqui o 17º episódio da 3ª temporada do programa da Máxima

Esta semana, continuamos a refrescar-nos com as ideias que vão marcar o verão. Observamos a nova obsessão da moda pela literatura e, depois, subimos ao JNcQUOI Club, em Lisboa, para lançar uma iniciativa do Jornal de Negócios dedicada ao luxo, sem nos esquecermos de uma passagem por uma loja de beleza coreana. Para começar, partimos numa viagem pelos clubes de praia com a assinatura de vários designers e marcas. Instalados em alguns dos cenários mais exclusivos da Europa, têm o cunho de casas como a Gucci, a Dolce & Gabbana e a Armani.