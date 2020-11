ModaLisboa lança loja online para incentivar ao consumo local

Numa altura de pandemia como a que atravessamos, são os negócios locais e pequenos que enfrentam os maiores desafios. Para incentivar e celebrar o consumo dos trabalhos dessas marcas, designers e artistas, a Associação ModaLisboa apresenta uma pop-up store de Natal diferente: uma edição especial do seu Wonder Room, que dará espaço às marcas naturalmente afetadas pelos constrangimentos causados pelo novo coronavírus.



Até 24 de dezembro, encontram-se por aqui produtos e peças a preços especiais, incluindo moda, acessórios ou design, sempre com a curadoria da ModaLisboa e com a ligação à respetiva marca.



Todas as semanas, a loja 'receberá' novidades, funcionando como uma janela aberta para a produção e a imaginação nacionais.





Cartaz Pop-up digital ModaLisboa Foto: ModaLisboa